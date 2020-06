RTVE reconoce que en la cuarentena se improvisaron cambios en la parrilla, pero cree que fueron "eficaces"

El director de Contenidos y Canales de TVE, Fernando López Puig, defendió ayer que el ente público actuó "muy bien" durante el estado de alarma, periodo en el que "se improvisó, pero con eficacia" ya que asegura que no había referentes anteriores en los que fijarse. Según indicó en RTVE: Responde - que volvió a sus emisiones en La 2 tras el parón por la pandemia-, durante el bloqueo del país y el confinamiento, el ente público tuvo que modificar el sistema de producción, cambiar contenidos y cancelar otros. "Ha sido una intervención muy rápida y muy precisa, se ha actuado muy bien", aseguró.

Desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, RTVE ha emitido tres boletines diarios sobre las últimas noticias relacionadas con el coronavirus, emitiendo también las ruedas de prensa del Gobierno en directo. Además programó contenidos educativos para los niños ( Aprendemos en casa), dado que se cerraron los colegios, así como programas para promover el ejercicio físico en casa ( Muévete en casa) y una ficción sobre el confinamiento ( Diarios de la cuarentena). Precisamente, entre los asuntos que se trataron ayer había dos quejas relacionadas con el programa Aprendemos en casa: una por los comentarios que se hicieron de Mariano Rajoy en una clase de lengua; y otra por no incluir intérpretes de lengua de signos en los programas.

Sobre los comentarios sobre Rajoy, López Puig resaltó que la reacción de RTVE cuando saltó la polémica (la clase iba sobre la coherencia y el presentador puso de ejemplos varias frases incoherentes de Rajoy), fue "muy rápida". "Fue un vídeo que no debió haberse emitido", se disculpó, justificando que cuando sucedió, RTVE se encontraba trabajando "con un volumen muy grande" de contenidos en "poco tiempo" y no se supervisaron todos los temas. Esa inmediatez también hizo que no todo el material estuviese en lengua de signos.