El Festival de Cine de Nueva York proyectará la primera cinta de Almodóvar en inglés

El Festival de Cine de Nueva York anunció que incluirá cintas de Pedro Almodóvar y Sofia Coppola en la sección Spotlight, un nuevo apartado creado para la edición de este año de la muestra, que se prolongará durante más días de lo habitual, desde el 17 de septiembre hasta el 11 de octubre.

Se trata del cortometraje del manchego La Voz Humana, de 30 minutos de duración, en lo que supone la primera cinta en inglés de Almodóvar y que cuenta con la actriz Tilda Swinton como protagonista, interpretando a una mujer traumatizada por el fin de una relación en una adaptación de la obra de teatro de 1930 de Jean Cocteau.

El festival neoyorquino también contará con el estreno mundial de On the Rocks, de la oscarizada Sofia Coppola, que vuelve a trabajar con el protagonista de Lost in Translation, Bill Murray, en una ligera comedia que gira en torno a la relación entre un padre y su hija, en la que también actúa Rashida Jones.

En Spotlight se proyectará además Hopper/Welles, una cinta que plasma una conversación íntima frente a una piscina entre dos importantes figuras del cine estadounidense, Orson Welles y Dennis Hopper.