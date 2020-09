La actriz Hilary Swank regresa a la televisión con la serie 'Away' que se emitirá en Netflix

Con dos premios Óscar y la admiración de Hollywood a sus espaldas, la actriz Hilary Swank hizo una pausa en su carrera para cuidar de su padre. Una decisión "importante" que cambió su forma de regresar a las cámaras para rodar la serie Away en Netflix. "Siempre nos definimos por lo que hacemos pero dejar mi carrera me hizo ver que hay más que una profesión en la identidad de alguien y conocí cosas de mí muy importantes", comenta desde su residencia temporal en el campo de Colorado (EEUU).

Lejos de la vorágine de Los Ángeles y acompañada de sus mascotas, la actriz recuerda que en 2014 abandonó las cámaras para acompañar a su padre tras un complejo trasplante de pulmón. "Ahora está muy bien", indica. Aunque tras esa pausa que se alargó más de tres años Swank ha presentado algunos trabajos, la ficción de Netflix es su regreso al gran público, en el papel de una madre astronauta que abandona la Tierra para comandar una misión que tiene Marte como objetivo. Para una actriz que ha brillado en varias ediciones de los Globos de Oro y los Óscar y que labró su nombre en la gran pantalla con cintas como Boys Don't Cry (1999) y Million Dollar Baby (2004), el retorno a la televisión coincide con el momento estrella que vive la pequeña pantalla.

En Away, Swank encarna a Emma Green, una comandante y madre -que no se define solo por su ocupación- al frente de un equipo de astronautas de diferentes países interpretados por un reparto internacional. "Eso es lo que más me gustó. Lo internacional que es, cómo están representadas todas las personas que ves en la calle", destaca la intérprete.

A diferencia de otras referencias como Gravity, la trama de la serie se centra más en la reacción humana ante una posible catástrofe que en la espectacularidad del espacio exterior. Un enfoque especialmente notable en la relación de la astronauta con su familia y el conflicto emocional que surge de una misión así. "Muestra los miedos de la tripulación, la inseguridad. Mi personaje es líder pero con vulnerabilidades", dice Swank que reconoce que fue difícil encontrar referentes de astronautas mujeres en el cine.