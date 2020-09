El presentador Andreu Buenafuente recibe el Premio Nacional de Televisión 2020

El presentador Andreu Buenafuente acaba de ser galardonado con el Premio Nacional de Televisión correspondiente al año 2020, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte y está dotado con 30.000 euros, según informó ayer el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes.

El jurado, por unanimidad, quiso reconocer en Andreu Buenafuente "la versatilidad de una trayectoria profesional abarcadora de muy diversos lenguajes y formatos, así como la reunión en su personalidad creadora de las distintas facetas del productor, el cómico, el presentador o el actor". "En todas ellas ha sido capaz de incorporar innovaciones ejemplares para las nuevas generaciones de profesionales, destacando su generosidad en la formación y la dirección de equipos de trabajo. Especialmente relevante su contribución al medio televisivo durante el periodo de la pandemia de coronavirus", añade.

El Premio Nacional de Televisión recompensa la meritoria labor en el ámbito televisivo español puesta de manifiesto a través de una obra emitida durante 2019 o una contribución particular por su creatividad. En casos debidamente motivados podrá ser concedido por el reconocimiento a una completa trayectoria profesional.

Con este premio, el Ministerio reconoce a la televisión como herramienta esencial para la difusión de la cultura, así como su vinculación con el desarrollo y difusión de las industrias culturales.

En esta ocasión, el jurado ha estado presidido por Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales y Cooperación; y como vicepresidenta ha actuado Carmen Páez Soria, subdirectora general de Promoción de Industrias Culturales. Como vocales han actuado Beatriz Navas Valdés, directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA); Irene de Lucas Ramón, asesora del gabinete del ministro de Cultura y Deporte; José Quílez Ezquerra, vicepresidente de la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión; Vicente Torres Gómez, guionista y especialista en Televisión; Sergio Oslé Varona, presidente de Movistar+; Ana María Peláez Rodríguez, directora del programa Imprescindibles, premiado en la edición anterior y Cristina Andreu Cuevas, presidenta de CIMA.

"Muchas gracias. No habría llegado hasta aquí sin los buenos equipos que me han rodeado y me han hecho crecer. El premio es de todos y todas", aseguraba ayer el galardonado en su perfil de la red social Twitter, donde agradecía esta distinción del Ministerio.