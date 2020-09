Telecinco emitirá el viernes 2 de octubre el 'Planeta Calleja' protagonizado por Simón

Debido al elevado interés generado a raíz de conocerse que Fernando Simón es el protagonista una de las nuevas ediciones de Planeta Calleja y la indiscutible actualidad del personaje, Mediaset ha decidido no esperar y emitir dicho programa el próximo viernes 2 de octubre en Telecinco.

Aprovechando sus días de descanso, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad viajó a principios de mes a Mallorca para participar en el programa de Jesús Calleja, donde tuvo ocasión de practicar deportes de aventura a los que es muy aficionado, como escalada y submarinismo.

Sin embargo, su participación en dicho programa no ha estado exenta de polémica ya que ha tenido que enfrentarse a numerosas críticas. Es por ello que el propio epidemiólogo justificó su aparición en Planeta Calleja: "Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio (...). Las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más. Mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir".

En el programa del próximo viernes, Calleja pudo charlar largo y tendido con Simón para conocer de cerca cómo ha sido la gestión de la mayor crisis sanitaria, haciendo un análisis de lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. A lo largo de las diversas actividades y excursiones que ambos realizaron, el espectador podrá descubrir también la faceta más humana de uno de los rostros más conocidos de la actualidad reciente.