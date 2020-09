'The Witcher' pierde a Thue Rasmussen para la nueva temporada por el Covid

Fotograma de la serie 'The Witcher'.

Fotograma de la serie 'The Witcher'. // L.O.

Los cambios en el calendario del rodaje de la serie The Witcher han provocado que pierda a uno de sus intérpretes de cara a la segunda temporada. Thue Rasmussen, actor que iba a encarnar al brujo Eskel, ha abandonado la ficción debido a incompatibilidades con las fechas de grabación.

Rasmussen confirmó la noticia a través de una publicación de Instagram. "Desgraciadamente, debido al cambio de calendario por el Covid-19, no interpretaré a Eskel en The Witcher. Es desgarrador, por supuesto, pero sobre todo me siento feliz y agradecido por los días que pasé en el set a principios de este año. Todo el mundo estaba comprometido y apasionado con el proyecto y fue una experiencia inspiradora", afirmó.

"Gracias a todos los fans que me escribieron mensajes amorosos y de ánimo. Les deseo a todos en la serie suerte con el resto de la producción. Estoy seguro de que la segunda temporada será increíble y ahora la podré ver como un fan en lugar de como un brujo", agregó.

Rasmussen ha dejado claro en su publicación que ya había filmado algunas escenas para la nueva temporada antes de dejar la serie. Esto explicaría los nuevos retrasos de la producción, que tendrá que volver a filmar las escenas que ya grabó con Rasmussen. El intérprete ha trabajado anteriormente en producciones danesas, pero próximamente aparecerá en Fast &Furious 9.

La segunda temporada de The Witcher comenzó su producción en enero, pero se aplazó debido a la pandemia de coronavirus. Informaciones recientes apuntaron que la producción comenzaría nuevamente en agosto, cerca de la fecha de finalización de la filmación original, y continuaría hasta 2021. Debido a las bajas han tenido que realizar cambios en el guión de la ficción.