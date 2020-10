El director de la Crtvg, Alfonso Sánchez: "No me veo agotado, sino todo lo contrario"

El director de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (Crtvg), Alfonso Sánchez Izquierdo, mostró ayer su disposición a continuar en el cargo mientras el Parlamento de Galicia no se plantee su relevo en un puesto que ocupa desde el año 2009. "Yo no me veo agotado, sino todo lo contrario", respondió Sánchez Izquierdo en su comparecencia ante la Cámara en la comisión de control sobre el ente público, donde la diputada del BNG Olalla Rodil puso en cuestión la continuidad del director, "perpetuado en el cargo" a través de un "subterfugio legal" como, dice, es la ley de acompañamiento a los presupuestos.

"Si usted me ve agotado, dele salida a buscar un nuevo director", apuntó Sánchez Izquierdo, que defendió que lo "importante son los hechos" como la puesta en marcha de "un plan de acciones y actuaciones" para el ente público de cara a los próximos meses. "Por esos nuevos escenarios va a pelear la dirección", añadió después de asegurar, en respuesta a las críticas lanzadas por los grupos de la oposición sobre que la Ley de medios está "muy cumplida" y que los "dos o tres puntos claves" no son achacables a la dirección de la Crtvg.

Sánchez Izquierdo compareció ante la comisión de control de la Crtvg para desgranar la memoria del año 2019, de la que destacó que "el 96%" de los contenidos emitidos "fueron de origen gallego". De este modo, según los datos ofrecidos, la producción propia ocupó el 50,6% de la parrilla de la TVG y el segundo canal (G2), mientras que la producción propia externa fue del 45,95% y la ajena, del 4,35%.

Otro de los aspectos que puso sobre la mesa fue la contribución a la "internacionalización" del audiovisual gallego y su "posicionamiento" en las plataformas de contenidos bajo demanda y el panorama cinematográfico, con especial relevancia en el éxito alcanzado por la película O que arde, la película en gallego más taquillera de la historia y que figura como preseleccionada para representar el cine español en los Óscar. Como ejemplo de ello, señaló que la serie O sabor das margaridas figuró entre las diez ficciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma Netflix, donde en noviembre se emitirá la segunda temporada.