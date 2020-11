Tiziano Ferro, y sus demonios

Gay, alcohólico, bulímico... cuanto mayor era la gloria musical del italiano Tiziano Ferro, la industria discográfica más se esforzaba por esconder la realidad de este superventas, tal y como confiesa en un documental, titulado Ferro, en el que también expone cómo logró retomar las riendas de su vida.

"En España e Italia no se habla del alcoholismo y eso permite que se esconda muy bien", lamenta el músico ante un tema del que habla sin tapujos en esta producción de Amazon Prime que se estrenó ayer y que nació "por la urgencia de compartir la verdad". Lo hace "no por ser un héroe, sino por agarrar mi parte más auténtica y liberarme de este peso. Me encanta la idea de abrazar una cicatriz, de exponerla y convertirla en un superpoder, porque es verdad y real".

La historia arranca en su adolescencia, víctima del acoso por su obesidad (llegó a pesar 111 kilos, una cifra que tituló su segundo disco) y por no lo suficientemente masculino para los estándares de su entorno. Por su talento como compositor y vocalista, Ferro (Latina, 1980) fue fichado muy joven por una compañía que no terminó de apostar por él como solista hasta que perdió peso, sin importar cómo fuera, y así llegó su debut, Rosso Relativo (2001), que lo convirtió en una celebridad. "Me convertí en una persona súper famosa a los 21 años, pero a esa edad no sabes quién eres, especialmente si llegas desde una ciudad pequeña como la mía, construida por la acción de Mussolini y en la que nunca había oído hablar de igualdad o de respeto. Crecí sin saber quién era, porque no había personas como yo, que me dijeran que eso estaba bien y que lo importante era ser honesto", recuerda. La compañía quiso acallar cualquier rumor acerca de su homosexualidad y hasta encargó a una persona que abriera sus maletas y decidiera qué ropa no podía vestir por ser "demasiado gay". "La industria musical hacía lo que hacía y es fácil echar la culpa a los demás, pero prefiero hablar de una concurrencia de culpas. La manipulación mental encuentra espacio si se lo das y yo no estaba listo para reafirmarme. Me entregaba porque me miraba al espejo y pensaba que no estaba bien", apunta Ferro, que cuenta que aquella persona que le abría la maleta es hoy una de sus mejores amigas.

Su adicción a la bebida fue a más y, "con el hígado a punto de la cirrosis", vio que no podía parar, pero pocos se atrevieron a dar la voz de alarma. "Acabé en hospitales, al límite, pero nunca nadie se atrevió a decirme que igual tenía un problema". Ferro recoge también sobre su vuelta de los abismos, su rehabilitación y su feliz matrimonio, el pasado año, con el estadounidense Victor Allen tras vencer sus demonios. "La verdad te libera de ser bipolar. Y si te salvas tú, puedes salvar a otras personas", afirma.