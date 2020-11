Netflix estrena hoy la serie 'Los favoritos de Midas', protagonizada por Luis Tosar

Jugando con los valores morales de sus personajes y ofreciendo más preguntas que respuestas, Mateo Gil plantea en la miniserie Los favoritos de Midas un thriller asfixiante -que Netflix estrena hoy- en el que el gallego Luis Tosar, Marta Belmonte y Willy Toledo se enfrentan a la difícil tesitura de no mirar para otro lado y tomar partido. Se trata de la primera serie para televisión que realiza Tosar desde sus inicios en Mareas Vivas en la TVG.

La obligación de tomar una decisión se convierte en el eje central de esta nueva ficción, una compleja historia marcada por la extorsión a un adinerado empresario, Víctor Genovés (Luis Tosar), a quien un grupo de desconocidos que se hace llamar Los favoritos de Midas desafía sus valores morales. El chantaje, pagar 50 millones de euros para evitar que personas elegidas al azar sean asesinadas, supone poner a prueba la ética de Genovés quien, de la mano de una periodista con gran arrojo (Marta Belmonte) y un resolutivo inspector de policía (Willy Toledo), trata de lidiar con una situación que, al espectador, le hará plantearse aquello de "¿Y tú qué harías si estuvieras en su piel?".

La historia, adaptación del relato corto de Jack London The Minions of Midas, podrá verse en Netflix a nivel mundial a partir de hoy, algo que supone una verdadera hazaña para su creador y director Mateo Gil, quien cuenta que esta miniserie de seis capítulos comenzó a gestarse hace casi dos décadas. "Esta historia ha estado macerando muchos años. Han pasado 19 años desde que Miguel Barrios, con quien escribo la historia, me hablara de este cuento de London", explica Gil, quien indica que el proyecto sale adelante en este momento, y en formato miniserie, gracias a cómo la crisis de 2008 cambió la percepción del ser humano "acerca de la realidad en la que vivimos". "Ha generado que la idea resulte más pertinente o más actual gracias a que encaja en el formato plataformas", indica.

Para Luis Tosar esta ficción supone el regreso a la televisión, un ámbito para el que no trabajaba desde 1998 cuando interpretaba a un magistrado en Mareas Vivas ya que el resto de su carrera se ha centrado en el cine. "Es una maravilla poder comprobar que se puede hacer televisión de una manera mucho más parecida a lo que yo estoy acostumbrado, a la forma de trabajar con el cine, y ver que ya son territorios muy cercanos", explica el actor gallego.