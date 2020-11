La historia del libro que una madre con cáncer hizo a su hijo se estrena en Netflix

El cuaderno de Tomy, la nueva película argentina de Netflix y basada en una historia real, muestra la aceptación irónica de la muerte y refleja el amor de una paciente de cáncer terminal por su hijo, al que le escribe un libro para que lo lea de mayor, cuando ella ya no esté.

"Es un acto de amor infinito", dice sobre ese cuaderno póstumo en una entrevista con Efe el actor argentino Esteban Lamothe, quien en la película da vida al marido de la protagonista, encarnada por Valeria Bertucelli, padres de un niño de tres años llamado Tomy.

El filme, bajo la dirección de Carlos Sorín ( Bombón, 2004; y La película del rey, 1986), relata una historia que se popularizó en Argentina en abril de 2015, cuando se dio a conocer en los medios locales el caso de María Vázquez, quien murió el 21 de ese mismo mes de un cáncer de ovarios terminal.

"Hacer esta película me conectó con algo que está alrededor nuestro, que los occidentales lo negamos, que es la muerte. No la incorporamos nunca como parte de la vida, como si no fuese seguro que todos nos vamos a morir. Hay que empezar a pensar en eso de otra manera", asegura Lamothe.

Vázquez contó sus últimos días por Twitter con la alta carga de ironía y humor que tenían también la mayoría de sus mensajes previos a conocer que no iba a salir con vida del hospital de Buenos Aires en el que se encontraba. Ese buen ánimo ante la muerte inminente se refleja en el largometraje, que se estrena mañana en Netflix.