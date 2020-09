Bernal pierde tiempo y Roglic afianza el liderato en el Tour

En la pelea por la clasificación general, el líder Primoz Roglic y Tadej Pogacar demostraron ser los más fuertes en la llegada en alto en Puy Mary. Llegaron con unos 20 segundos de ventaja sobre Porte, Miguel Ángel López, Mikel Landa y se colocan en las dos primeras plazas de la general.



El defensor del título y líder del equipo Ineos, el colombiano Egan Bernal, protagonizó la decepción de la jornada con una pérdida de 37 segundos respecto al líder en la meta.







The ?? duo arrive together at the final summit and @rogla tightens his grip on the Yellow Jersey!



?? Les deux slovènes reprennent des secondes précieuses sur les autres favoris du Tour ! @rogla conforte son Maillot Jaune !#TDF2020 pic.twitter.com/RPjMkL2g9c