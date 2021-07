El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha abandonado el Tour de Francia debido a las lesiones que le produjo una caída durante la tercera etapa, ha confirmado este domingo el equipo del segundo clasificado de la edición pasada de la ronda gala.

"Primoz Roglic y Team Jumbo-Visma han decidido que Roglic dejará el Tour de Francia. El esloveno no tomará la salida de la novena etapa en Cluses hoy y se centrará en nuevos retos", anunció este domingo el Jumbo-Visma.

Durante la tercera etapa de la carrera, entre Lorient y Pontivy, Roglic sufrió una dura caída que le ocasionó varias heridas que le han "pasando factura" desde entonces. En la general, marchaba a 39:45 del líder, su compatriota Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

"Tomamos esta decisión juntos. No tiene sentido continuar así", aseguró Roglic. "Ahora es el momento de recuperarme y concentrarme en mis nuevos objetivos. Estoy muy decepcionado por tener que dejar el Tour, pero tengo que aceptarlo. Sigo siendo optimista y miro hacia adelante", anunció.

Además, reconoció que no pensó que su caída en la tercera etapa supondría finalmente su abandono. "Después de unos días vi que no estaba progresando en mi recuperación. Aunque me sorprendí en la contrarreloj, volví a tener un mal presentimiento los días siguientes. Las largas y duras etapas pasan factura. Ahora me centraré en recuperarme", concluyó.