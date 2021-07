Tadej Pogacar dice que lleva varios días sin dormir bien y que tiene las piernas y los brazos quemados por el sol. Pero, sin duda, el domingo por la noche debió ver el mal tiempo con buena cara cuando, como el resto de corredores recluidos en las habitaciones de sus hoteles, fue alertado por el tremendo tornado que azotó Andorra en breves minutos. Volaron las sombrillas de las terrazas donde cenaba medio Tour y las ramas de los árboles caían al suelo devoradas por el viento.

Y es que el verano en el Tour ha durado lo justo para que Pogacar tenga que ponerse protección solar en sus extremidades y sin tiempo para verificar que las altas temperaturas distorsionan su cuerpo. Como si el mes de julio hubiese pasado de largo se vuelve a anunciar mal tiempo y lluvias para las tres citas consecutivas en los Pirineos con las dos llegadas en alto en el Portet y en Luz Ardiden. De hecho, no había una meta considerada como cuesta final desde el Muro de Bretaña (en la segunda etapa) puesto que la cima en Tignes estaba a un kilómetro de la meta y el resto de etapas de montaña acabaron en el llano.

¿Qué corredor no está fatigado?

"Estoy cansado y llevo unos días sin dormir bien, pero las cosas me están saliendo bien". ¿Y qué corredor no está fatigado cuando solo faltan seis etapas para acabar el Tour? Pogacar, posiblemente, es el menos agotado de todos hasta el punto de que con cinco minutos de renta en la general se presume como un reto prácticamente imposible arrebatarle el jersey amarillo.

Tal es su dominio que el equipo más potente de este Tour, que no es el Emirates de Pogacar sino el Ineos de Richard Carapaz, ya solo observa el podio de París. "Pogacar no pierde tiempo y lo está haciendo muy bien, así que nuestro objetivo es llevar a Carapaz al podio. Cuando el líder es el más fuerte de la carrera, te lleva cinco minutos de ventaja entonces lo mejor es mirar para el podio”. Así de claro lo resumió este lunes Richie Porte, tercero en el Tour 2020, y que aprovechó la jornada de descanso andorrana para dejar claras las intenciones de su equipo.

Todos en la misma dirección

Sin embargo, el Ineos no es el único equipo que mira hacia un podio de los Campos Elíseos donde solo caben tres corredores. Ese es el reto del Jumbo de Jonas Vingegaard (cuyo nombre debe pronunciarse como ‘Vingego’), aunque sin renunciar a triunfos de etapa con otros corredores, o de escuadras totalmente centradas en este propósito como el EF de Rigo Urán, quien el domingo por primera vez intentó un demarraje, y hasta el Movistar con Enric Mas. "Está solo a minuto y medio por lo que con dos etapas de gran dificultad debemos intentar que consiga subirse al podio", recalcó Alejandro Valverde.

El ciclista murciano llegará a París, aunque posiblemente no sea lo más indicado en su siguiente plan que no es otro que liderar a la selección española en los Juegos de Tokio. Pero ya se sabe, el ‘Bala’ donde se siente más a gusto, cuando se encuentra en plenitud de forma, como parece que sucede ahora, es compitiendo y no entrenando. Y esta decisión de Valverde beneficia extraordinariamente a Mas, aunque sabe que para alcanzar el cajón de París deben fallar muchos corredores, quizá demasiados, y él estar en un estado de forma mucho más potente que el que ha exhibido hasta ahora.

Por todas estas razones y aunque no duerma como le gustaría, Pogacar es el que se puede acostar más tranquilo en la cama de todos los corredores del Tour.

Clasificación general

1- Tadej Pogacar (UAE Emirates) 62h 07' 18"

2- Rigoberto Urán (EF Education) a 5´18"

3- Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) a 5´32"

4- Richard Carapaz (Ineos) a 5´33"

5- Ben O'Connor (AG2R Citroen) a 5´ 58"

6- Wilko Kelderman (Bora Hansgrohe) a 6' 16''

7- Alexey Lutsenko (Astana)a 7´01"

8- Enric Mas (Movistar) a 7' 11''

9- Guillaume Martin (Cofidis) a 7' 58''

10- Pello Bilbao (Bahrain) a 10' 59''.