El Tour convierte Barcelona en la capital mundial del deporte: 800.000 asistentes y retransmitido a más de 180 países

Barcelona ya respira el aire del Tour, menos sofocante que el que reina en la calle, con el objetivo de convertirse en el mejor Grand Départ de la historia de la ronda francesa. La fiesta, más allá de lo deportivo, comienza este jueves con la solemne presentación de equipos, un desfile que unirá dos de las joyas del modernismo barcelonés, el hospital de Sant Pau y la Sagrada Família.

La capital catalana se convertirá, lejos de los focos de la Copa del Mundo de fútbol -no hay otro remedio que convivir siempre con el balón-, en la capital del deporte mundial, porque la salida del Tour será el acontecimiento más grande con Barcelona de protagonista desde los Juegos Olímpicos de 1992.

Previsiones monumentales

Si en un principio se habló de unas cifras que elevaban a 300.000 personas movidas por la fiesta ciclista; es decir, la prueba deportiva con Tadej Pogacar a la cabeza, jugándose ya el primer jersey amarillo por la capital catalana, las previsiones superan los 800.000 asistentes; aunque claro está, muchos de los que vean el paso del Tour el sábado, repetirán el domingo, al margen del paseo de la carrera por los pueblos tarraconenses y barceloneses, que el lunes serán gerundenses. “Si tenemos en cuenta, y lo sabemos gracias a la actividad del transporte público, que un Sant Jordi mueve 1,2 millones de personas, creemos que el Tour no se quedará corto”, explica Jaume Collboni, alcalde de Barcelona.

Ensayos frente a la Sagrada Família para la presentación de los equipos del Tour de este jueves. / Ferran Nadeu / EPC

Y es en este último aspecto donde conviene hacer un paréntesis. Es espectacular cómo están todos los pueblos de las comarcas gerundenses por donde irá el Tour. Es imposible que ningún vecino o conductor no se percate de la visita de la carrera prevista para el próximo lunes, tal como ya observó este periodista camino de la llegada a La Molina de la segunda etapa de la Volta femenina ganada por Paula Blasi. Localidades como Campdevànol, donde habrá un esprint especial, o Ribes de Freser estaban decoradas de forma impresionante al igual que ocurre en el trazado tarraconense del domingo.

Sentimiento catalán

Por eso, no es ninguna barbaridad afirmar que no sólo Barcelona se ha volcado con el Tour, sino que lo ha hecho toda la Cataluña afortunada con el tránsito de la prueba. Ha sido una inversión que superará los diez millones de euros pero que mira al futuro con el legado de la prueba. Por donde pasaba Atila no crecía la hierba, por donde va el Tour queda una huella imborrable, porque ciudades que han acogido la prueba, tanto en Francia como en el extranjero, recuerdan durante décadas el tránsito de la carrera.

Una mujer toma una fotografía en los alrededores de la Sagrada Familia, este miércoles. / Ferran Nadeu / EPC

Así fue en 1965 con el inolvidable triunfo de Pepe Pérez Francés, un barcelonés de corazón, del que se habló varias generaciones, antesala de un fin de semana increíble con la actuación de los Beatles en la Monumental. Por eso, los responsables de la organización barcelonesa del Tour quieren que la llegada de la Grande Boucle sirva para fomentar la salud y el deporte; entre otras herencias, con un mayor aumento del uso de la bicicleta, como está pasando en un París que nada se asemeja al que se dibujaba en 1991 cuando Miguel Induráin (que también estará en Catalunya) ganó el primero de los cinco Tours.

Este jueves se pulsará el botón rojo que servirá para que arranque el alma del Tour con la presentación de equipos, un acto que se podrá ver por todo el mundo, con los periodistas Carlos de Andrés, Elisenda Pineda y Jordi Baste como conductores. Lástima que TVE no lo ofrezca en abierto y sólo se pueda seguir a través de RTVE Play.

Ciclistas entrenando

La fiesta ciudadana ya se acompaña de hoteles llenos, turistas que, hayan venido o no por el Tour, se lanzan a comprar las prendas y los objetos que se venden en la tienda oficial instalada en la plaza de Catalunya, tal como se observó el pasado martes por la tarde, y ya con todos los corredores participantes durmiendo en los hoteles asignados, repartidos, principalmente, entre Castelldefels y Granollers.

Vallas instaladas en la avenida de Gaudí, cerca de la Sagrada Família. / Ferran Nadeu / EPC

Así que el que salga en bici hasta el sábado podrá cruzarse con corredores profesionales, como entrenar con los ases del Barça en Sant Joan Despí, y sobre todo disfrutar, entre el sábado y el lunes, de un espectáculo gratuito que no cuesta un euro, un Tour que pasará por los lugares donde se va al trabajo, a la escuela, a comprar el pan, al supermercado, donde se pasea el perro y donde se hace deporte; es decir, un sueño hecho realidad.

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El Grand Départ convierte a Barcelona en el foco mundial del deporte, porque el sábado, gracias a la televisión y al paso de los ciclistas, más de 180 países podrán gozar de los monumentos de la ciudad, una capital catalana que ya empieza a transformarse y a vivir de amarillo, al menos hasta el lunes, gracias a los colores y la magia del Tour.