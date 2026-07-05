Ciclismo
El Tour, pendiente de la evolución de un incendio en el sur de Francia que podría alterar la etapa que sale de Granollers
Al final de la etapa de este sábado se tomará la decisión de mantener el recorrido o tomar alguna alternativa
Redacción
El incendio forestal que desde ayer sábado arde en Trévillach, macizo situado a unos treinta kilómetros al oeste de la ciudad francesa de Perpinyà, próxima a la frontera con España, podría alterar mañana la etapa del Tour de Francia que está previsto que salga desde Granollers (Barcelona).
El Tour está pendiente de la evolución del incendio y al final de la etapa de este sábado en Montjuïc decidirá si mantiene el recorrido previsto para la tercera etapa, con inicio en Granollers y final en Les Angles, o toma alguna alternativa.
Incendio reavivado por la tramontana
El fuego, que lleva quemadas unas 1.500 hectáreas, se ha reavivado en las últimas horas como consecuencia del viento de tramontana que sopla con fuerza en la zona.
Regnault de la Motheha afirmado que ahora las prioridades ahora son proteger las masías e impedir que el incendio se propague hacia otro macizo más al sur, el de Les Aspres.
El prefecto ha subrayado que ésa es una sierra árida y de difícil acceso por vía terrestre y por eso se han concentrado los medios de extinción en las localidades de Ille-sur-Têt, Rodès y Bouleternère.
El subprefecto de Prades, Didier Carponcin, ha explicado que ante el recrudecimiento del fuego se han emprendido acciones adicionales para tratar de controlarlo y que, por el momento, no hay víctimas registradas y tampoco se han perdido vidas animales.
Aunque no se han producido órdenes de evacuación, más de 50 personas sí que fueron acogidas en la noche del sábado al domingo en salas municipales de Ille-sur-Têt con carácter preventivo, esencialmente de masías aisladas.
A mediodía había 700 bomberos sobre el terreno, a los que se debían añadir otros más desde departamentos vecinos.
En el aire, a los cuatro hidroaviones y un helicóptero bombardero de agua que estaban operativos desde primera hora de la mañana se han sumado más tarde otros dos aviones, según Carponcin.
El trabajo de los bomberos se ha complicado por las condiciones atmosféricas, en concreto por los vientos de hasta 50 kilómetros por hora y temperaturas máximas de hasta 38 grados en la zona.
Los Pirineos Orientales es uno de los siete departamentos de la fachada mediterránea francesa que este domingo están en alerta roja por el riesgo de incendios forestales.
Otro incendio declarado esta mañana en el municipio de Lédenon, en el departamento de Gard, y que ha quemado unas 150 hectáreas, ha conducido al cierre de la autopista A9 (que va de la frontera española por La Jonquera -Girona- hasta Orange) en los dos sentidos entre Nimes y Remoulins a partir de las 14.00 horas (12.00 GMT).
Fuente: El Periódico
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