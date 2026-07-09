Ciclismo
La etapa 6 del Tour de Francia, en directo: Pau - Gavarnie-Gèdre
Superar los 4.100 metros de desnivel de la etapa comienza con una parte casi llana que se rompe a partir del kilómetro 50, para ascender dos pequeñas dificultades de cuarta y tercera categoría
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Redacción
Seis días después de comenzar al borde del mar, en Barcelona, el Tour descubre la alta montaña, con una subida al Tourmalet, a 2.115 metros, patrimonio del ciclismo, antes de finalizar en el inédito Gavarnie-Gèdre, lugar clasificado como patrimonio de la Unesco por su belleza natural.
Los 186,2 kilómetros entre este último puerto de segunda categoría y la salida en Pau son un constante homenaje a los Pirineos, que se despiden con esta sucesión de cinco puertos.
La jornada tendrá una doble lectura: la ciclista, con terreno suficiente para la batalla, pero también la de carta postal, porque los paisajes prometen ser inolvidables para los espectadores.
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