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La etapa 6 del Tour de Francia, en directo: Pau - Gavarnie-Gèdre

Superar los 4.100 metros de desnivel de la etapa comienza con una parte casi llana que se rompe a partir del kilómetro 50, para ascender dos pequeñas dificultades de cuarta y tercera categoría

El ganador de la cuarta etapa del Tour de Francia.

El ganador de la cuarta etapa del Tour de Francia. / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

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Redacción

Seis días después de comenzar al borde del mar, en Barcelona, el Tour descubre la alta montaña, con una subida al Tourmalet, a 2.115 metros, patrimonio del ciclismo, antes de finalizar en el inédito Gavarnie-Gèdre, lugar clasificado como patrimonio de la Unesco por su belleza natural.

Los 186,2 kilómetros entre este último puerto de segunda categoría y la salida en Pau son un constante homenaje a los Pirineos, que se despiden con esta sucesión de cinco puertos.

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La jornada tendrá una doble lectura: la ciclista, con terreno suficiente para la batalla, pero también la de carta postal, porque los paisajes prometen ser inolvidables para los espectadores.

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