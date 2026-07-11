Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lista de espera en Padre RubinosEspaña en semifinalesVilla JuliaReabre la estaciónEl secreto de O ParroteAlerta naranja por tormentas
instagramlinkedin

Ciclismo

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

Se espera un final al sprint tras los 180,4 kilómetros que separan Périgueux y Bergerac

El ciclista belga Tim Merlier ganó la séptima etapa del Tour de Francia 2026.

El ciclista belga Tim Merlier ganó la séptima etapa del Tour de Francia 2026. / A.S.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Segundo 'sprint' consecutivo a la vista, tercero de la edición para afrontar la recta final de la primera semana del Tour de Francia, que culminará el domingo en el macizo central. La víspera, los 180,4 kilómetros entre Périgueux y Bergerac se disputarán en el paisaje característico de la Dordoña, muy diferente del de la víspera, pero con toda probabilidad tendrá un desenlace similar al término de una recta de 500 metros en las que las bicicletas cobrarán su máxima velocidad.

Será la tercera llegada masiva de la edición, tregua en la lucha por la general y reposo para los corredores que persiguen escapadas, que tendrán poco que hacer en un perfil totalmente llano, solo jalonado por dos puertos de cuarta categoría que no deben impedir el control de los equipos de los llegadores.

Noticias relacionadas

La escapada tendrá que esperar al domingo y la escarpada jornada del macizo central que cerrará la semana, que de nuevo ofrece terreno para aventuras más audaces.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los abuelos de A Coruña al rescate de sus hijos para cuidar a sus nietos: 'Es una experiencia que te devuelve con creces lo que aportas
  2. El bocadillo de A Coruña que inventó un niño en Monte Alto llega a la Marina: 'No fui un visionario, solo tenía hambre
  3. Beatriz Padín deja Inditex, la 'mano de diseño' de Zara Woman y una de las personas de confianza de Amancio Ortega se despide tras años de trayectoria
  4. Las peñas del Deportivo se manifestarán contra la subida de precios y las condiciones de Marathon Inferior: 'Supondrían la desaparición del alma de Riazor
  5. Un asador histórico de la comarca aterriza en el Orzán de A Coruña: 'Lo seguimos haciendo todo como hace 30 años
  6. ¿Quién es Beatriz Padín? La «hija adoptiva» de Amancio Ortega y mentora clave de Marta Ortega en Inditex
  7. El pueblo de A Coruña para probar un pulpo único este sábado: 3.000 raciones, verbena y un entorno ideal para recorrer a pie
  8. Santiago se adelanta en la captación de rutas áereas y Alvedro sigue a la espera con menos vuelos que hace un año

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

La etapa 8 del Tour de Francia, en directo | Périgueux - Bergerac

Los vecinos de Mosteirón vieron el España - Bélgica en la pantalla del escenario de la mayor orquesta de España

Los vecinos de Mosteirón vieron el España - Bélgica en la pantalla del escenario de la mayor orquesta de España

Stuart Sumida, paleontólogo asesor en películas como 'El Rey León' o 'Ratatouille', en A Coruña: "Inspiré el rostro de Pocahontas con mi mandíbula"

Stuart Sumida, paleontólogo asesor en películas como 'El Rey León' o 'Ratatouille', en A Coruña: "Inspiré el rostro de Pocahontas con mi mandíbula"

La actriz Tia Carrere, mito de los 2000 por 'Cazatesoros', de visita en A Coruña

La actriz Tia Carrere, mito de los 2000 por 'Cazatesoros', de visita en A Coruña

Unha saída nocturna en Cambre entre curuxas, morcegos e lucecús

Unha saída nocturna en Cambre entre curuxas, morcegos e lucecús

Rescatan el cuerpo flotando de una persona sin vida en la playa de Oza, en A Coruña

Rescatan el cuerpo flotando de una persona sin vida en la playa de Oza, en A Coruña

Europa sueña con dejar de depender de la tecnología de EEUU: los expertos no lo tienen tan claro

Europa sueña con dejar de depender de la tecnología de EEUU: los expertos no lo tienen tan claro

El Tribunal de Cuentas continúa investigando el pago de las horas extra de la Policía Local de Cambre

El Tribunal de Cuentas continúa investigando el pago de las horas extra de la Policía Local de Cambre
Tracking Pixel Contents