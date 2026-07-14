La ronda francesa
Pogacar también tritura el Tour en el Macizo Central
La décima etapa del Tour, la principal disputada en el Macizo Central, se corrió con temperatura alta, pero con un tiempo alejado del infierno que estaba persiguiendo al pelotón desde la salida de Barcelona. Fue como una pequeña tregua en otra etapa totalmente dominada por el conjunto UAE de Tadej Pogacar para reconducir una nueva exhibición, con victoria incluida, del astro esloveno, más amarillo si cabe, más líder de la Grande Boucle. Otra vez pasó la trituradora personal sobre la prueba,
Fue la tradicional etapa vivida con pasión por la afición francesa, debido a la coincidencia con el 14 de julio, la Fiesta Nacional al norte de los Pirineos. Fue, además, la jornada que ahora precede a dos etapas que o bien se resolverán al esprint o tendrá como protagonista a los corredores que no pelean por la general y que consigan entrar en la escapada del día y que esta fructifique y consiga llegar a meta. El viernes retorna la montaña con los Vosgos donde se afrontará una de las subidas más tradicionales en la historia de la ronda francesa, el Balón de Alsacia como primer aviso a tres días consecutivos de actividad en la montaña.
Más información, en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
- Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
- Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: 'Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México
- La Federación de Peñas, Riazor Blues y Old Faces convocan una manifestación este jueves contra la campaña de abonados del Deportivo
- La panadería sin gluten de A Coruña que busca el oro nacional con su empanada: 'Empezamos a las seis y por la tarde ya no quedan
- El Festival Noroeste Estrella Galicia de A Coruña desvela su cartel completo: se unen Yerai Cortés y Rusowsky
- El Deportivo confirma el fichaje de Jonathan Asp Jensen
- La Valedora do Pobo advierte a Cambre y Bergondo: el déficit de personal no exime de atender al ciudadano