La ronda francesa
El noruego Warenskjold se anota la etapa más rápida de la historia del Tour
El pelotón dio caza a una escapada en la que estuvo el ciclista portugués del Movistar, Nelson Oliveira
Un esprint volvió a resolver una etapa del Tour de carácter llano, como una especie de respiro después de las emociones vividas en el Macizo Central con las victorias de Mathieu van der Poel y de Tadej Pogacar, siempre firme en la primera plaza de la clasificación general. En Nevers, en la región de la Borgoña, se anotó el triunfo el ciclista noruego Soren Warenskjold, después de que el pelotón dio caza a una escapada en la que estuvo el ciclista portugués del Movistar, Nelson Oliveira. Ha sido la etapa más rápida de la historia del Tour a 50,910 kilómetros por hora.
La montaña regresa este viernes, pero antes, este jueves, hay programada una jornada sin excesivas complicaciones que tendrá como destino una fuga o una nueva llegada masiva después de 179 kilómetros, que tampoco deberá suponer cambios en la clasificación general del Tour. La etapa del jueves finaliza en la localidad de Chalons sur Saône.
Más información en breve.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Aparece el cadáver de un hombre de 50 en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo
- El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
- Alegría con nombre y apellido en el sorteo de vivienda protegida en Oleiros: 'Me tocó el número de mi casa de toda la vida de México
- La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera
- Más que autobuses: la nueva concesionaria de la estación de A Coruña gestionará la cafetería, las consignas y la seguridad
- La panadería sin gluten de A Coruña que busca el oro nacional con su empanada: 'Empezamos a las seis y por la tarde ya no quedan
- El mercado del Deportivo: Al menos tres fichajes y preferencia por jugadores veteranos
- Las viviendas de Xuxán y San Andrés en A Coruña serán adjudicadas a familias de hasta tres miembros