Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más de un centenar de trabajadores afectados por el ERTE de Ferroglobe en A CoruñaLa línea de tren A Coruña - Ferrol, sin plazos de mejoraEl contrato de NostiánMercado de fichajes del DeportivoLas fiestas del Carmen en los barrios de A CoruñaColas para el concierto de Alejandro Sanz en el ColiseumEntrevista a Amparo Alonso, catedrática en la Universidade da Coruña y Premio Nacional de Informática
instagramlinkedin

Ciclismo

La etapa 12 del Tour de Francia, en directo | Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône

Abarca un recorrido de 179,1 kilómetros, 1.800 metros de desnivel y tres puertos categorizados

Vingegaard y Pogacar.

Vingegaard y Pogacar. / A.S.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El Tour de Francia 2026 sigue adelante en su segunda semana de competición este jueves 16 de julio con la disputa de la duodécima de sus 21 etapas. Por segunda jornada consecutiva, los velocistas volverán a acaparar los focos antes de que la ronda gala se adentre en uno de sus tramos más decisivos de cara a la carrera por la general.

Con inicio en Circuit Nevers Magny-Cours y final en Charlon-sur-Saone, la etapa 12 del Tour de Francia 2026 abarca un recorrido de 179,1 kilómetros, 1.800 metros de desnivel y tres puertos categorizados. Si bien es cierto que la jornada invita a una fuga temprana, nada parece poder evitar el desenlace al sprint en la que será la última oportunidad para los más rápidos del pelotón en la segunda semana de competición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cochinillo, churrasco y verbena con París de Noia y Los Satélites: la cita a 30 minutos de A Coruña perfecta para despedir julio
  2. El Deportivo ultima detalles para que Aubameyang refuerce su delantera: las claves de la operación
  3. Un año de obras y unos 200.000 euros de presupuesto del Deportivo para rehabilitar y acondicionar la Torre de Marathón de Riazor
  4. A Coruña suma un nuevo restaurante recomendado en la Guía Michelín: 'Muchos clientes que no nos conozcan van a certificar si el trabajo que hacemos está alineado con lo que contamos
  5. La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera
  6. Una vecina dependiente de Paderne se queda sin 28 horas de asistencia mensuales ante la falta de fondos municipales
  7. La central reversible de Meirama llega a los tribunales por la concesión del agua
  8. Aparece el cadáver de un hombre de 50 en las instalaciones abandonadas de la antigua hípica de Culleredo

El 'sanatorio' de Bicicoruña: las nueva instalaciones de mantenimiento de bicicletas de A Coruña doblan tamaño y personal

París, Sevilla, Ámsterdam, Alicante, Lisboa y Bruselas, rutas prioritarias para los empresarios de A Coruña

París, Sevilla, Ámsterdam, Alicante, Lisboa y Bruselas, rutas prioritarias para los empresarios de A Coruña

La etapa 12 del Tour de Francia, en directo | Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône

La etapa 12 del Tour de Francia, en directo | Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône

El gigante coruñés de los gimnasios Supera cambia de dueño: Portobello vende su mayoría al fondo británico Ancala

El gigante coruñés de los gimnasios Supera cambia de dueño: Portobello vende su mayoría al fondo británico Ancala

El 'sanatorio' de Bicicoruña: las nueva instalaciones de mantenimiento de bicicletas de A Coruña doblan tamaño y personal

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

La frontera entre un perro que tiene calor y uno que puede estar sufriendo un golpe de calor está en este síntoma

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Se dispara la brecha inmobiliaria en España: Madrid y Baleares duplican el precio de la vivienda en Murcia

Los 'mundos fantásticos' de El Bosco y Bruegel llegan a la Fundación Barrié de A Coruña en octubre

Los 'mundos fantásticos' de El Bosco y Bruegel llegan a la Fundación Barrié de A Coruña en octubre
Tracking Pixel Contents