La etapa 13 del Tour de Francia, en directo | Dole - Belfort

El Balón de Alsacia se erige como la estrella de la décimo tercera etapa del Tour de Francia, el puerto en el que se empezó a escribir la leyenda de la carrera hace 121 años y que en esta edición tendrá un protagonismo especial.

Porque además de convertirse en el juez de la etapa entre Dole y Belfort, la más larga de la edición con 205,8 kilómetros, volverá a figurar en el menú de la segunda etapa de los Vosgos.

Un guiño a la historia de un puerto que abrió el camino a que el Tour se convirtiera en la carrera de esfuerzo, sacrificio y resistencia que es en la actualidad.

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El Balón de Alsacia, con su cima situada a 1.173 metros sobre el nivel del mar, fue una apuesta personal de Henri Desgrange, el creador de la carrera, que buscaba insuflar aliento a su invento, jalonado de polémicas y que penaba a encontrar eco entre el público.