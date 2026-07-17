Ciclismo
La etapa 13 del Tour de Francia, en directo | Dole - Belfort
El Balón de Alsacia, con su cima situada a 1.173 metros sobre el nivel del mar, fue una apuesta personal de Henri Desgrange, el creador de la carrera, que buscaba insuflar aliento a su invento
Redacción
El Balón de Alsacia se erige como la estrella de la décimo tercera etapa del Tour de Francia, el puerto en el que se empezó a escribir la leyenda de la carrera hace 121 años y que en esta edición tendrá un protagonismo especial.
Porque además de convertirse en el juez de la etapa entre Dole y Belfort, la más larga de la edición con 205,8 kilómetros, volverá a figurar en el menú de la segunda etapa de los Vosgos.
Un guiño a la historia de un puerto que abrió el camino a que el Tour se convirtiera en la carrera de esfuerzo, sacrificio y resistencia que es en la actualidad.
El Balón de Alsacia, con su cima situada a 1.173 metros sobre el nivel del mar, fue una apuesta personal de Henri Desgrange, el creador de la carrera, que buscaba insuflar aliento a su invento, jalonado de polémicas y que penaba a encontrar eco entre el público.
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