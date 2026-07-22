Ciclismo
La 17ª etapa del Tour de Francia, en directo
La jornada de este miércoles, que unirá Chambéry y Voiron, ofrece un respiro antes del decisivo paso por la alta montaña
Redacción
Tras la exigente contrarreloj individual, el Tour de Francia 2026 cambia de registro este miércoles con una etapa que, sobre el papel, ofrece un respiro antes del decisivo paso por la alta montaña. La decimoséptima jornada unirá Chambéry y Voiron a lo largo de 174,7 kilómetros, en un recorrido favorable para los hombres rápidos, aunque con suficiente terreno quebrado para mantener la incertidumbre hasta los últimos kilómetros.
El trazado acumula cerca de 2.200 metros de desnivel y cuatro ascensiones puntuables, todas ellas de tercera y cuarta categoría. Las cotas concentradas en la primera parte podrían complicar el trabajo de los equipos de los velocistas, mientras que una escapada bien organizada también buscará sorprender al pelotón. Sin embargo, si los favoritos al esprint logran controlar la carrera, todo apunta a que Voiron acogerá la que podría ser la última llegada masiva de esta edición del Tour antes de que las grandes montañas marquen el desenlace de la ronda francesa.
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