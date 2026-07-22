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La ronda francesa

Una fuga decide la 17ª etapa del Tour con victoria de Philipsen

Las mejores imágenes de las 17ª etapa del Tour de Francia

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El ciclista belga Jasper Philipsen, del equipo Alpecin-Premier Tech, en plena carrera durante la 17.ª etapa del Tour de Francia 2026. / Agencias

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Sergi López-Egea

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La 17ª etapa del Tour se ha resuelto con una escapada, como era de esperar salvo que los equipos con velocistas en sus filas decidieran controlar la carrera y apostar por una llegada masiva, lo que no ha ocurrido. La victoria ha correspondido a Jasper Philipsen. Tadej Pogacar ha circulado tranquilo y sin excesivos agobios con el único contratiempo sufrido por su compañero británico Adam Yates, descolgado buena parte de la jornada ciclista.

El Tour se adentra a partir de este miércoles en los Alpes, con tres etapas de alta montaña consecutiva. La primera supone una llegada a Orcières, la más sencilla del trío, donde podría darse una escapada con los líderes de la general pensando en las dos llegadas seguidas a Alpe d'Huez, adonde se sube por la vertiente habitual de las 21 curvas (viernes) y a través de La Sarenne.

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