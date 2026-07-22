La ronda francesa
Una fuga decide la 17ª etapa del Tour con victoria de Philipsen
La 17ª etapa del Tour se ha resuelto con una escapada, como era de esperar salvo que los equipos con velocistas en sus filas decidieran controlar la carrera y apostar por una llegada masiva, lo que no ha ocurrido. La victoria ha correspondido a Jasper Philipsen. Tadej Pogacar ha circulado tranquilo y sin excesivos agobios con el único contratiempo sufrido por su compañero británico Adam Yates, descolgado buena parte de la jornada ciclista.
El Tour se adentra a partir de este miércoles en los Alpes, con tres etapas de alta montaña consecutiva. La primera supone una llegada a Orcières, la más sencilla del trío, donde podría darse una escapada con los líderes de la general pensando en las dos llegadas seguidas a Alpe d'Huez, adonde se sube por la vertiente habitual de las 21 curvas (viernes) y a través de La Sarenne.
Más información, en breve
- El Gobierno inicia la inhabilitación de la comercializadora eléctrica creada por la Xunta
- La Federación de Peñas del Deportivo, Riazor Blues y Old Faces instan a renovar los abonos en Marathón Inferior
- Así es 'la playa más envidiada' de la Guía Repsol a media hora de A Coruña: mil pinos, merendero y aguas que parecen una piscina
- Elisa González (70 años), una de las muchas voluntarias jubiladas de las organizaciones de A Coruña: «Tenía ganas y me pareció la oportunidad perfecta para ayudar»
- Luz verde ambiental a la macroampliación de 22 millones de euros que Profand prevé en su planta de Cambre
- La Segunda Guerra Mundial vuelve al Monte de San Pedro de A Coruña: horarios y programa de la recreación del desembarco de Normandía
- Recta final a la gran obra del bloque en la calle Médico Durán de A Coruña: ya tiene fecha de finalización y nuevo aspecto
- Fede Viñas se le escurre al Deportivo: Toluca pagará 11 millones