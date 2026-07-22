Sombrilla y silla, ¿a la playa o al Tour?

Cógete la sombrilla, la silla, y en vez de irte a una de las playas del lago Leman, acércate hasta la contrarreloj del Tour para ver ganar a Evenepoel. Todo un día de atracciones que se agradecen todavía más si encuentras una sombra ahora que el mes de julio ofrece un calor más razonable que cuando Pogacar comenzó el recital de ataques.

Permite el día identificar uno a uno a los ciclistas porque llevan el nombre inscrito en el vehículo que se sitúa a su espalda, mientras un miembro de la Guardia Republicana abre el paso al competidor con la moto suficientemente separada para que el ciclista no se aproveche del rebufo. Y si no lees el nombre del que pasa ante tus ojos, tampoco hay que preocuparse porque cerca encontrarás a alguien que los reconoce como si fuesen cromos que colocar en el álbum o simplemente porque ha conseguido una lista oficial y sabe perfectamente el orden de salida, siempre y cuando no haya aparecido uno que se dedique a doblar adversarios.

Un corredor por minuto

Cada minuto, más o menos, aparece un corredor y por si acaso siempre hay un gendarme que advierte de la presencia del corredor no sea caso que algún despistado atraviese la ruta y se lleve por delante a un ciclista que va con la cabeza agachada y que apenas divisa más allá de la rueda delantera de la bicicleta. La desgracia es presenciar el accidente como la caída que aparta a Lipowitz del Tour.

Las contrarrelojes del Tour batían récords de audiencia hace tres décadas en España cuando el día invitaba a disfrutar con Miguel Induráin. Eran las etapas donde empezaba a marcar estilo o simplemente dejaba la carrera vista para sentencia. Los que se quedaban en sus casas cogían un blog y apuntaban los tiempos intermedios del navarro para comprobar cuantos segundos y hasta minutos les quitaba a los rivales. Era un espectáculo y seguramente un aburrimiento para muchos de los aficionados franceses que estaban pendientes sólo de que a los ídolos locales no se les fuera un tiempo de escándalo con el látigo de Induráin.

Ahora, en cambio, se acercan a animar a los chicos y a enloquecer cuando Paul Seixas desfila a velocidad endiablada ante la sombrilla y la silla. Sólo falta la toalla de playa para secarse el sudor o la baba que cae ante el paso del ciclista más admirado.

La pregunta que todo el mundo se formula

La pregunta, a cinco kilómetros de la meta, o en cualquier otro punto de la contrarreloj, siempre es la misma, ¿cómo pueden ir tan y tan rápidos? Parece sencillo, pero no lo es.

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El lago Leman emerge a una distancia similar a la de la meta de la contrarreloj desde la pancarta que indica que faltan cinco kilómetros para la llegada. Siempre hay gente, muchos turistas, muchísimos coches que desfilan a paso de tortuga, y entre el público algunos prefieren aprovechar el día para lo que han sido fabricadas las sillas y las sombrillas; un día de playa con menos ocupación en la arena o la hierba del lago porque muchos están viendo el Tour y hay espacios libres para celebrar que es un martes tranquilo pese a la visita de la carrera ciclista.