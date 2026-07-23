Ciclismo
Etapa 18 del Tour de Francia, en directo
La carrera, que une Voiron con la cima de Orcières-Merlette, promete reactivar la lucha por la clasificación general en un recorrido de 185,2 kilómetros y casi 4.000 metros de desnivel
Redacción
Tras una etapa de transición en la que los velocistas recuperaron el protagonismo, el Tour de Francia vuelve a elevar la exigencia con una jornada diseñada para los escaladores. La decimoctava etapa, que une Voiron con la cima de Orcières-Merlette, promete reactivar la lucha por la clasificación general en un recorrido de 185,2 kilómetros y casi 4.000 metros de desnivel positivo. A estas alturas de la carrera, con el cansancio acumulado y la contrarreloj ya superada, cualquier desfallecimiento puede resultar decisivo en la pelea por el maillot amarillo.
El trazado incluye cinco ascensiones puntuables y presenta su primera gran dificultad con la Côte d'Engins, un puerto de primera categoría que puede romper el pelotón desde los primeros compases. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en la subida final a Orcières-Merlette, otro puerto de primera donde los favoritos al podio tendrán una nueva oportunidad para medir sus fuerzas. También será una jornada clave para las escapadas, aunque solo los corredores con piernas excepcionales tendrán opciones de resistir el empuje de los principales candidatos al triunfo.
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