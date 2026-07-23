Cuando rompes relaciones con el navegador

Explotó la caja de bombones del Tour; un día que se suponía perfecto con la llegada situada a apenas 160 kilómetros del hotel donde has dormido y la salida a medio camino, sin comerlo ni beberlo te conduces 400 kilómetros, te pierdes por autopistas suizas, te pasas casi cinco horas al volante y casi llegas a la meta cuando los corredores ya se empiezan a jugar la victoria en la 17ª etapa.

Los GPS tienen esas cosas. Hay días que romperías relaciones sentimentales con el aparato, irías a un área de servicio y tratarías, si lo hay, de comprar un mapa de los de toda la vida. A la vez dejarías allí el móvil entregado de regalo. Con tanta aplicación en el teléfono, con tanto invento, pones una calle y resulta que la misma está en otra ciudad diferente a la que vas con los mismos kilómetros que has visto la noche antes mientras preparabas el viaje; como tienes prisa, le das al OK del móvil -el coche, por supuesto, no tiene ninguna culpa, solo faltaría- y cuando te das cuenta estás ya cerca de Berna; sí, de Berna, para que te miren todos los automovilistas viajando con un vehículo acreditado por el Tour y se pregunten qué hace este chalado por aquí.

La anécdota en tiempos de Induráin

Cuando los planetas se alinean de forma agresiva pueden ocurrir estas cosas. Recuerdo lo que sucedió en uno de los Tours de Induráin. Unos compañeros se equivocaron de sala de prensa y se fueron a la del día siguiente. Sucedió cuando no había ni navegadores, ni aplicaciones, cuando se abría un mapa y se marcaban en boli los diferentes pueblos por los que ibas a pasar. Qué extraño, se preguntaron, no hay ni un coche, ni está acondicionada la sala para acoger a los periodistas. Tuvieron que hacerse más de 600 kilómetros en un solo día.

Es entonces cuando tienes que conservar la calma, poner la música en el coche, relajarte y disfrutar de la conducción y de la apetecible vida de las autopistas, atento para no superar la velocidad permitida y evitar la caza del radar.

La caja de bombones del Tour te obliga cuando vas a la salida a no entretenerte más de la cuenta no sea caso que salga la carrera y no quede otro remedio que situarte a cola de pelotón. Llegar tarde a la meta, con la etapa decidida, es peor que perderte por una autopista suiza.

La viñeta suiza

Uno pensaba, tras comprar la viñeta obligatoria en Suiza, donde cuesta lo mismo conducir un kilómetro que un año de servicio, lo que no es de recibo, que apenas haría uso de esta, pero puedo asegurar y aseguro que le he sacado provecho con las vistas maravillosas al lago Leman, camino de Lausana, espíritu olímpico, que nunca habría divisado de haber ido en el sentido correcto de la vida del Tour.

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Como si fuera el fútbol, a la ronda francesa se le puede aplicar la teoría que dice que el Tour es así, unos días se gana y otros no. Pero ya es mala suerte que dos ciudades, aunque estén una de la otra a años luz, tengan la misma calle a idéntica distancia del punto de partida. Así transcurre, en ocasiones, una apetecible jornada en esta carrera. ¡Vive le Tour!