Un Pogacar sobrenatural triunfa en Alpe d'Huez

Ni estaba muerto ni se había ido de parranda. Tadej Pogacar realizó una ascensión sobrenatural a Alpe d’Huez donde pulverizó el viejo récord de Marco Pantani establecido en 1995. Lo presenciado en la mítica cumbre de las 21 curvas fue apoteósico ante centenares de miles de aficionados; lo nunca visto, gente que no se recordaba en años. Tic-tac, tic-tac que viene Pogacar y destroza aún más una carrera que tenía hecha añicos para demostrar otra vez que es uno de los más grandes campeones de la historia.

Cualquier adjetivo se queda corto. Subió a Alpe d’Huez con frialdad, cabeza y una fuerza de otro planeta. Atacó a 10,5 kilómetros de la meta y se fue comiendo uno a uno a todos los escapados, a los supervivientes de una fuga inicial que llegó a tener 42 corredores. Los devoró sin contemplaciones. Los pasó quitándoles las pegatinas publicitarias que todos llevaban. Lo miraban como incrédulos, algunos sonreían… tic-tac, tic-tac, que viene Pogacar.

Fue una exhibición completa ante 600.000 personas según las cifras ofrecidas por la Gendarmería. Daba miedo pasar por algunas zonas donde un pasillo humano le abría paso a Pogacar. Miles de personas habían dormido en las cunetas, decenas de seguidores volteaban coches acreditados que subían a la cumbre a ritmo de tortuga, lejos del promedio de 23,3 kilómetros por hora que estableció Pogacar. Mucha noche de fiesta y demasiado alcohol. Así es Alpe d’Huez y por eso se administra la presencia de la cumbre. Mucho desmadre en una montaña todavía más mágica tras la exhibición del jersey amarillo… tic-tac, tic-tac, que viene Pogacar.

Un poco de subida

Le faltó un poco de subida para que todavía le resultara más sencilla la victoria porque, por delante, tres ciclistas de calidad, buenos escaladores, resistían: Sepp Kuss, un ganador de la Vuelta; Richard Carapaz, un campeón olímpico y vencedor del Giro, y Lenny Martínez, un correctísimo corredor francés con raíces españolas. Los pilló en la zona más fácil de Alpe d’Huez, donde se suavizaba el ascenso y donde era más fácil ir a rueda. Pero no pudieron con él… tic-tac, tic-tac, que viene Pogacar.

Kuss se había quedado, pero Martínez, que luego se enganchó a Pogacar como una lapa, y Carapaz, cansado de tanto atacar a los rivales de fuga, miraron hacia atrás y lo vieron. No estaba muerto, no había enfermado como los compañeros de equipo. No se había ido de parranda, a celebrar antes de tiempo una victoria encarrilada desde que ganó la etapa del Tourmalet al sexto día. Iba a por ellos. Ya estaba en la zona de vallas, protegido de la furia humana. Lo probó primero a 1.500 metros de la meta. Aguantaron. No podía ser. Tic-tac, tic-tac, a 800 metros los dejó clavados. Adiós muy buenas, a bailar una rumba en la cumbre, a levantar los brazos y a celebrar la quinta victoria en este Tour y la 26ª en su historial particular en la Grande Boucle.

Evenepoel también atacó

“No era un secreto para nadie que mi objetivo era ganar aquí”. Lo celebró abrazándose a su delfín mexicano, Isaac del Toro, que sigue tercero de la general, más fuerte que antes de escalar a Alpe d’Huez, que distanció a Paul Seixas en la lucha por el podio y mucho más, por desgracia, a Juan Ayuso, que se hundió en la subida. También atacó Remco Evenepoel que se reforzó en la segunda plaza, pero todos ellos quedaron oscurecidos por el tic-tac, tic-tac, que viene Pogacar.

Fue como un huracán, una gesta para recordar, una bestia humana ascendiendo en bici para pulverizar el récord de Pantani, ‘El Pirata’, en el último Tour victorioso de Miguel Induráin. Escaló entonces Alpe d’Huez en 36.50 minutos. Pogacar, en una tarde de ciclismo de cinco estrellas, lo despedazó para subir 1,24 minutos más rápido que el llorado corredor italiano.

Los planes de la penúltima etapa

Le preguntaron si este sábado volvería a hacer lo mismo, cuando el Tour regrese de nuevo a Alpe d’Huez, pero por la vertiente de La Sarenne, mucho más dura, menos famosa y con parte del ascenso sin público para proteger la naturaleza. Antes, la Croix de Fer y el Galibier, el día grande donde la organización quería que se sentenciase un Tour que brilla al son de Pogacar. Contestó que lo que le gustaría era coger el tren e irse a París, pero que, antes de pensar en volver a ganar, tenía que proteger a Del Toro, en su pelea por el podio.

Noticias relacionadas

Ganó sonriendo, divirtiéndose, como lleva haciendo todo el Tour. Y si estuvo preocupado por la enfermedad que noqueó a sus compañeros del UAE, que no le afectó -cansancio generalizado fue el diagnóstico oficial ofrecido en la salida de Gap- lo disimuló para que todos disfrutaran viendo la remontada del líder del Tour en Alpe d’Huez al grito de tic-tac, tic-tac, que viene Pogacar.