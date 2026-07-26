Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Análisis de la propiedad inmobiliaria de A CoruñaEditorial: Una ley necesaria si es leyAcademias de disciplinas aéreas de A CoruñaAmistoso: Oviedo 0 - 0 DéporFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Ciclismo

La etapa 21 del Tour de Francia 2026, en directo

La falta de efectivos policiales a causa de los incendios ha obligado a reducir el trazado a 89 kilómetros que se disputarán íntegramente en París

Tadej Pogacar, durante la penúltima etapa del Tour.

Tadej Pogacar, durante la penúltima etapa del Tour. / ASO / THOMAS MAHEUX

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El Tour de Francia 2026 cierra el telón este domingo 26 de julio con la disputa de la última de sus 21 etapas. Después de afrontar una doble ascensión al Alpe d'Huez, el pelotón se prepara para llegar a París y asistir a la quinta coronación de Tadej Pogacar en los Campos Elíseos.

Con inicio en Thoiry y final en los Campos Elíseos de París, la etapa 21 del Tour de Francia 2026 tenía previsto abarcar un recorrido de 132,5 kilómetros, 1.000 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. Sin embargo, la falta de efectivos policiales a causa de los incendios han obligado a reducir el trazado a 89 kilómetros que se disputarán íntegramente en París.

Noticias relacionadas

Lejos de tratarse del tradicional paseo triunfal para el portador del maillot amarillo, la jornada final estará animada por el triple paso por el tramo adoquinado de Montmartre, que apunta a coronar al gran triunfador del día. Este sector, introducido en la edición anterior, no se ha visto afectado por las modificaciones de última hora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El histórico mesón de A Coruña que da el salto a Gadis con sus platos preparados: 'La gente quiere cocinar menos
  2. La cafetería de A Coruña que marcó la infancia de Martiño Rivas: 'Si ibas a tomar un zumo, un Cola Cao y un sándwich, sentías que habías triunfado en la vida
  3. El Deportivo revela su tercera equipación que recrea la histórica bandera marítima de A Coruña
  4. El orgullo de los bañistas de San Amaro por un rincón que sienten suyo: 'La playa la cuidamos nosotros
  5. Uno de los mercadillos más grandes de Galicia está a 20 minutos de A Coruña: 500 puestos de ropa, comida y flores perfectos para visitar cada 15 días
  6. 0-0 | Aubameyang lanza el primer aviso y el Dépor no remata
  7. Comienza la 30ª edición de la feria medieval de A Coruña: 'Es uno de los principales mercados medievales de España
  8. El Orzán de A Coruña estrena un local donde el café se sirve en copa: 'Cuando pruebas este, ya no vuelves a otros

La ayuda de hasta 7.000 euros que en solo dos años modernizó a casi 1.900 negocios de A Coruña

La ayuda de hasta 7.000 euros que en solo dos años modernizó a casi 1.900 negocios de A Coruña

Yulenmis Aguilar se proclama campeona de España de jabalina tras superar su lesión de codo

Yulenmis Aguilar se proclama campeona de España de jabalina tras superar su lesión de codo

Las lecciones de Oviedo para el Deportivo: una pareja que ilusiona, un joven de 37 años y una carencia perpetua

Las lecciones de Oviedo para el Deportivo: una pareja que ilusiona, un joven de 37 años y una carencia perpetua

Autogolpe reputacional argentino

Rubor e anoxo

Riesgo cero

Los traspasos con ayudas autonómicas se duplican en Galicia, pero 160 negocios aún buscan 'heredero': 48 en A Coruña

Los traspasos con ayudas autonómicas se duplican en Galicia, pero 160 negocios aún buscan 'heredero': 48 en A Coruña

La etapa 21 del Tour de Francia 2026, en directo

La etapa 21 del Tour de Francia 2026, en directo
Tracking Pixel Contents