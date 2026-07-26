Ciclismo
La etapa 21 del Tour de Francia 2026, en directo
La falta de efectivos policiales a causa de los incendios ha obligado a reducir el trazado a 89 kilómetros que se disputarán íntegramente en París
Redacción
El Tour de Francia 2026 cierra el telón este domingo 26 de julio con la disputa de la última de sus 21 etapas. Después de afrontar una doble ascensión al Alpe d'Huez, el pelotón se prepara para llegar a París y asistir a la quinta coronación de Tadej Pogacar en los Campos Elíseos.
Con inicio en Thoiry y final en los Campos Elíseos de París, la etapa 21 del Tour de Francia 2026 tenía previsto abarcar un recorrido de 132,5 kilómetros, 1.000 metros de desnivel y cuatro puertos categorizados. Sin embargo, la falta de efectivos policiales a causa de los incendios han obligado a reducir el trazado a 89 kilómetros que se disputarán íntegramente en París.
Lejos de tratarse del tradicional paseo triunfal para el portador del maillot amarillo, la jornada final estará animada por el triple paso por el tramo adoquinado de Montmartre, que apunta a coronar al gran triunfador del día. Este sector, introducido en la edición anterior, no se ha visto afectado por las modificaciones de última hora.
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