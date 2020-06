Islas Cíes: El paraíso "galiforniano"

Las Cíes son la gran propuesta que permite "no irse lejos para pisar el paraíso". No en vano, las islas fueron bautizadas por los romanos como Islas de los Dioses y hoy en día son, sin duda, uno de los grandes tesoros de nuestro país tanto para los aficionados al buceo como a la buena comida. En plena ría de Vigo y con unas playas tan paradisiacas como se pueda imaginar, las islas Cíes son un enclave natural único para disfrutar de unas vacaciones en familia, en pareja o ¿por qué no?, disfrutarlas de manera individual. En 2013 se inició el proceso para que las islas fueran declaradas Patrimonio de la Humanidad y en 2017 la Junta de Galicia envió una solicitud al Ministerio de Cultura solicitando que todo el conjunto del parque de las Islas Atlánticas fuera reconocido por la Unesco.