Un día después de que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, fuera tajante a la hora de afirmar que este año, debido a la pandemia, “no ha lugar” las manifestaciones masivas con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, el Gobierno dio muestras de que apoyará los actos reivindicativos que cumplan con las restricciones sanitarias, pero sin aclarar si alguno de sus miembros participará en las manifestaciones o concentraciones limitadas que preparan los colectivos feministas.

Por un lado, fuentes del Ministerio de Igualdad señalaron que el departamento capitaneado por Irene Montero se “remite a las declaraciones de la ministra Darias”, por lo que sus integrantes “seguirán las recomendaciones” del Ministerio de Sanidad, de la delegación del Gobierno y de las consejerías de Sanidad. “En resumen, todo el Gobierno en su conjunto, incluida la ministra de Igualdad, hará lo que marque la ministra de Sanidad y las autoridades sanitarias”, señalan estas fuentes.

Son muchas las voces que han surgido en contra de realizar estas manifestaciones. Entre ellas, la de Ana Obregón, quien ha preguntado un extenso texto criticando la decisión sobre el 8M.

"El 8M es el día internacional de la MUJER. La ministra de igualdad ha convocado manifestaciones a pesar de la pandemia. Desde el respeto voy a refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio.

-1/ Estudios científicos (Imperial College) han demostrado que si se hubiera confinado España un día antes de las manifestaciones del 8M se hubieran evitado 20.000 muertes.

-2/ El ministerio de igualdad con el apoyo del presidente del gobierno celebró el 8M en contra del criterio europeo del centro de control y prevención de enfermedades que desaconsejó celebrarlo.

.-3/Ayer murieron en España 400 personas por la pandemia. Las mutaciones( mal llamadas Cepas; una cepa es cuando el virus se fija) inglesas, sudafricana, etc ..son más letales sobre todo en gente más joven .Se contagian a pesar de llevar mascarillas si no se mantiene una distancia de 2 metros.

-4/Desde la OMS y los verdaderos expertos aconsejan evitar aglomeraciones.

Todos queremos que esta pandemia acabe, pero nuestra ministra se empeña en celebrar esas manifestaciones para que empiece la cuarta ola antes de acabar la tercera, para que se contagien y mueran mujeres de todas las edades, para que los trabajadores se sigan arruinando.

Porfavor no añadas más tumbas a la mala gestión del gobierno. Menos mal que la Ministra de Sanidad ha dicho que no va asistir.

Porque no asistir no significa que no seamos feministas ,significa que queremos evitar más muertes. Y eso enaltece a la mujer. Este es mi humilde consejo ,Irene.

De una madre a otra madre, de una madre soltera que ha cuidado educado y trabajado sin tener que utilizar ( como dicen que has hecho tú) una niñera pagada con dinero público, una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalet y tener un ministerio (qué suerte ) , una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento.

Que no os engañen, elevad las palabras, no la voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores no los truenos", ha señalado la presentadora.