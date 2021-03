El pasado 5 de febrero el Ministerio de Sanidad notificó el hallazgo de los seis primeros casos en España de la variante californiana del coronavirus, la B1429. Al margen de que un científico de su estado de procedencia lo ha apodado como 'el diablo', poco se sabe aún de sus características. Se sospecha que tiene más capacidad de contagiar que la clásica de Wuhan y se cree que podría presentar resistencia a las vacunas, pero aún no hay evidencias sólidas de estos dos riesgos.

¿Cuándo se identificó?

La variante californiana se identificó el pasado diciembre en Los Ángeles en una muestra que había sido recogida en julio. Hasta octubre no se encontró ningún nuevo rastro, pero su prevalencia en el Estado de California ha ido creciendo significativamente hasta alcanzar entre el 35% y el 44% de las muestras secuenciadas en enero, según un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine. Tres mutaciones en las espículas que el virus usa para penetrar en las células humanas la han convertido en sospechosa de ser generar más riesgo.

¿Es más contagiosa?

Los estudios publicados hasta ahora no son concluyentes. En un artículo en el diario Los Ángeles Times el doctor Charles Chiu, experto en enfermedades infecciosas y director de uno de los dos grupos de investigación que secuenciaron la variante por separado, estima que esta variante puede ser entre un 19 y un 24% más transmisible.

Sin embargo, otros investigadores como el doctor Hanage, de la universidad de Harvard sostiene que esta variante no es una gran amenaza. En un artículo publicado en el New York TImes, Hanage sostiene que, a diferencia de la variante británica, que cada vez que toca tierra en un nuevo país explota con rapidez, la californiana parece haberse abierto paso mucho más despacio. Las pruebas de laboratorio han demostrado hasta ahora un incremento modesto en la infectividad. Tampoco comparte la mutación denominada 'Nelly', la N501Y, a la se atribuye la mayor contagiosidad de los linajes británico, sudafricano y brasileño.

Esta incertidumbre ha provocado que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aún no la incluye aún en su lista de "variantes de preocupación", entra las que sí se encuentran la británica, sudafricana y brasileña.

¿De donde proviene su apodo de 'el diablo'?

La paternidad del apodo procede del doctor Chiu, que en su artículo de Los Ángeles Times, anunció: "el diablo ya está aquí". El experto afirmaba entonces que finales de marzo la variante probablemente supondría el 90% de las nuevas infecciones en California. "Me hubiera gustado que fuera diferente, pero la ciencia es ciencia", sentenció.

¿Es resistente a la vacunas?

El aspecto que más preocupa a los investigadores es que una de las tres mutaciones de su espícula, la L452R, está vinculado a una mayor resistencia a las vacunas y al aumento de las reinfecciones. Varios estudios sugieren que esta variante ha sido capaz de escapar a ciertos anticuerpos monoclonales y a algunos sueros de enfermos que han superado la enfermedad. Pero aún son necesarias investigaciones más exhaustivas para analizar cómo afecta a la inmunidad. Tampoco comparte la mutación Erik, la E484K, a la que se atribuye la resistencia a las vacunas de las variantes sudafricana y brasileña.

¿Es una amenaza para España?

Por el momento el Ministerio de Sanidad la considera, junto a otras nueve, una variante de interés a la que es necesario efectuar un seguimiento, aunque aún "se desconoce la repercusión que pueda tener en la salud pública". Los seis casos detectados lo han sido mediante un cribado aleatorio, por lo que la sospecha que pueda estar ya extendida.