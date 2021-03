Este martes sale a venta 'The Beauty of Living Twice', las memorias de Sharon Stone, en las que habla de su experiencia con la muerte, revela episodios de abuso sexual cuando era menor y expone los trapos más sucios de Hollywood.

En 'The Beauty of Living Twice', Stone, de 63 años, ganadora de un premio Primetime Emmy y de un Globo de Oro, además de nominada al Oscar y al Screen Actors Guild, relata sus esfuerzos por reconstruir su vida tras una grave hemorragia cerebral que padeció en 2001.

Según su autobiografía, Stone tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que tres actores fallecidos que la conocieron en vida le dijeron que no tuviera miedo. Al regreso de esa experiencia transcendental, Stone decidió contarlo todo. Las dificultades que halló y el valor que debió mostrar para regresar a una industria que no acepta bien los problemas de salud de sus protagonistas salen a relucir en este libro junto con anécdotas de la carrera de la actriz nacida en Meadville (Pennsylvania) en 1958.

Stone revela que fue abusada de niña junto con su hermana, Kelly, por su abuelo materno y narra cómo en su funeral, cuando tenía 14 años, pudo respirar tranquila al tener certeza de que no podría abusar de ellas más.

La actriz denuncia que un productor que no nombra la presionó para que tuviera sexo real con un actor para conseguir más química ante las cámaras.

Stone repasa sus 40 años de carrera en Hollywood, incluida la famosa escena de provocación en 'Instinto Básico', que asegura que siempre se le dijo que no sería tan reveladora como finalmente fue. El director de film, Paul Verhoeven, acusó a Stone de mentir, mientras que la actriz afirma en sus memorias que fue conminada a quitarse su ropa interior por razones, supuestamente, de fotografía.

El movimiento 'MeToo' ha denunciado en los últimos cuatro años algunos de los casos más escandalosos de abusos sexuales en Hollywood, como el del productor Harvey Weinstein, sentenciado a más de 20 años de prisión por violación y abusos.

En el libro Stone tiene buenos recuerdos con algunos ejecutivos de Hollywood, así como para su compañero de reparto en 'Instinto Básico', Michael Douglas. "Estoy orgullosa de mis cicatrices, incluso de aquellas que no se pueden ver", señala Stone en el libro.

'The Beauty of Living Twice', editada por Penguin Random House, sale a la venta el martes 30 de marzo en Estados Unidos.