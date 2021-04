La segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé ha estado repleta de momentos de tensión. El cantante elevó el tono ante el periodista de laSexta, que no salía de su asombro, manteniendo el peligroso e ignorante mensaje negacionista que predica en sus redes sociales desde hace meses, mostrándose incapaz de aportar ningún argumento sólido.

"Esta dictadura tiene que acabar. Me molesta el sistema: demócratas, republicanos, gente de izquierda, de centro y de derecha", comenzaba diciendo. Sin ningún margen para la duda, el artista aseguró que lleva su posición "con la cabeza bien alta" porque, según él, se encuentra "en el lado de la verdad".

Aprovechó su encuentro con Évole para profundizar en las descabelladas teorías que aseguran que la pandemia sanitaria no existe y que es una gran mentira orquestada por los gobiernos, algo que comenzó a afirmar hace un año, cuando España se encontraba confinada y el número de infectados y fallecidos por coronavirus no paraba de crecer.

Según su testimonio, tras dar su opinión públicamente, ha tenido que sufrir "una ola de ataques llenos de “insultos, denigraciones, mofas” que, en su opinión, fueron orquestados por “los partidos políticos y la (industria) farmacéutica".

En la segunda parte de su entrevista en laSexta, aseguró que el mundo va “a ir a un segundo juicio de Núremberg tan espectacular que ya está en marcha”, en referencia a los procesos llevados a cabo tras la Segunda Guerra Mundial en los que se sancionó a los colaboradores del régimen de Adolf Hitler.

Sus teorías negacionistas han sido ya desmontadas y se ha demostrado que no son ciertos los supuestos peligros graves que él atribuye a las vacunas ni sus afirmaciones sobre la alianza para la vacunación GAVI, que no es una farmacéutica ni es propiedad de Bill Gates. Tampoco ha sido expulsada de la India o denunciada por Kenia, como asegura el cantante.

Miguel Bosé piensa que está colaborando con la sociedad al difundir estos mensajes ya que “la verdad no se sabe o no se quiere saber porque hay un plan urdido para que no se sepa y porque no ha habido debate".