Hay cosas que no se explican, cómo un tranquilo paseo por un parque de Pedralbes puede acabar en un enfrentamiento con una pareja de jabalíes. Shakira ha contado su bizarra experiencia en su perfil de Instagram.

"Me han atacado dos jabalíes en el parque y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Me han reventado todo", así narraba lo vivido la cantante colombiana la pasada tarde. Eso sí, consiguió recuperar su mochila, aunque ya había sufrido las mordidas de los jabalíes: "al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado".

Shakira no ha dudado en compartir en sus redes sociales el desafortunado suceso ocurrido en el parque. La colombiana le pìde a su hijo Milán que de testimonio ante sus seguidores de cómo ella había plantado cara a los jabalíes. "Milán, di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes", le pedía a su hijo mientras iba detrás de él persiguiéndole por la casa.