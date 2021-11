La multinacional sueca Ikea se ha convertido en estos últimos años en un símbolo del orden en casa y en punto de referencia para muchos a la hora de decorar su hogar. La variedad de sus productos y la posibilidad de poder montarlos uno mismo ha hecho de esta empresa un líder mundial en la fabricación y venta minorista de muebles, detalles para la casa y otros objetos de decoración, llevando el diseño contemporáneo y lo minimalista para ahorrar espacio como bandera. Cada año muchos están pendientes de sus novedades. Y este año hay una que ha sorprendido. Y mucho.

No obstante, un envío a domicilio de la multinacional sueca en España se ha vuelto viral. "Hola @IKEASpain , creo que tenemos que hablar un poco sobre lo que consideráis "envío económico". En la fotografía que anunciaba la tuitera en la red social del pájaro aparecía un importe de poco más de mil euros. La cuenta de Ikea España no tardó e contestar a la afectada. "Hola, Elena! Parece que tenemos algún tornillo mal apretado en nuestra web, para sacar nuestra llave ALLEN y solucionarlo, ¿nos envías los datos del pedido por mensaje directo, por favor?".

Los comentarios no se han hecho esperar: "Hala, no seas rata y paga. Que hay escasez de camioneros". "Economico pero para quien, igual a ellos les arregla el trimestre". "Elena se nos ha ido a vivir a la Estación Espacial Internacional y no nos lo ha dicho. Es lo que tiene ser de Euskadi, que si un madrileño te dice que vive en un ático, lo mismo te vas a vivir a la EEI", comentaban varios usuarios.

El armario más barato de Ikea

Este armario de Ikea, de color blanco y perteneciente a la línea Baggebo, es la pieza perfecta para dar un espacio a todas esas cosas que hasta ahora no sabías dónde poner. Con unas dimensiones de 50 centímetros de ancho, 80 de alto y 30 de fondo, el armario se convierte en un lugar idóneo en el que guardar libros, camisetas, revistas, cajas de zapatos o cualquier otra cosa que necesites. Y nada de que se vea, puesto que la puerta evita que las cosas que meterás en su interior queden a la vista. Dentro, tiene dos baldas en las que descansar y almacenar lo que quieras.

Además, puedes combinar este pequeño armario de Ikea con otros productos de la misma serie Baggebo (o con otros si así lo prefieres), que dispone de librerías, armarios expositores y hasta un mueble de televisión. Pero, eso sí, cuando lo montes e instales, deberás fijarlo a la pared con un anclaje que se incluye en el embalaje como precaución ante posibles accidentes.

Las multinacionales siguen encontrando en el concejo de Siero un lugar donde instalarse, crecer y, a su vez, aportar a las arcas públicas. Un ejemplo claro es la firma de muebles Ikea, que ha concluido la reforma de su sótano para la entrega de pedidos online, forma de venta que se ha disparado en el último año. Tanto es así que la firma ha incrementado un 10% el número de trabajadores y no descarta ampliar plantilla en Asturias si sus centros deslocalizados lo requiriesen. La firma está encantada en el concejo y ya prevé una nueva inversión, esta de gran calado, para dotar de energías renovables a sus instalaciones, a través de paneles solares: “Nuestra apuesta es firme en Siero, es una de nuestras tiendas bandera”, recalca el director del establecimiento, Eduardo Díaz.

Empleo

Pero ¿cómo pedir trabajo? En este enlace Ikea pone a disposición de sus aspirantes un formulario para pedir trabajo.

La solución más fácil que consiguieron para agilizar el proceso fue intervenir en la zona del sótano, con un sistema de carga directa a la camioneta para su salida hacia los domicilios. “En este caso, la inversión no ha sido elevada, pero puede generar mucho”, recalca Díaz.

La firma ya alcanza los 330 trabajadores en Siero, tras una subida del 10% en el empleo en el último año. “Esto se ha conseguido porque se ha incrementado un 50% la demanda de los servicios online En vez de aumentar y reducir la plantilla, hemos decidido mantenerla y aumentarla”, subraya el director del establecimiento.

Los buenos números dan seguridad a la multinacional nórdica que ya prevé una importante inversión de cara a 2022. “Tenemos el objetivo de reducir nuestra huella de carbono y, por eso, instalaremos paneles solares en toda la cubierta de la nave. Será una apuesta importante”, destaca Díaz.

Las buenas sensaciones en lo que se refiere a la llegada y crecimiento de empresas en el municipio van in crescendo con el paso de los meses. Destaca el desembarco de Amazon en Bobes, con las obras muy avanzadas y previsión de superar el millar de empleos. Algo más de una decena de empresas habían cerrado la reserva de suelo en ese mismo polígono, pero su identidad sigue sin conocerse debido a los estrictos contratos de confidencialidad.