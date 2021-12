Los rumores sobre las relaciones entre personas conocidas suelen ser habituales entre sus fans. Lola Índigo ha sido una de las artistas más cuestionadas en este asunto y recientemente ha querido lanzar un mensaje sobre la tendencia por emparejarla sentimentalmente con ciertas personas.

En una entrevista en Europa Press, la exconcursante de 'Operación Triunfo' reconoció que le gustaría hacer un dueto con Don Patricio. Tras los indicios surgidos el año pasado en torno a una posible aventura entre ambos, el periodista se interesó sobre el tema: "Se dijo que estabais juntos".

Mimi decidió contestar de imprevisto ante el comentario: "A mí me emparejan con todo el mundo". La artista lanzó un alegato por este tipo de preguntas: "Cuando me beso con las chicas, nadie me empareja con las chicas, ¡Qué curioso!", resaltó ante la cámara.

El periodista con el que estaba charlando le matizó su duda: "Tú puedes estar con quien quieras, chicos o chicas, pero siempre te relacionan con chicos como Don Patricio". Lola Índigo reconoció que no le incomodan estas preguntas antes de dar un discurso sobre el asunto: "Siempre son chicos, es como muy obvio, pero bueno yo soy muy amiga de todo el mundo, soy muy amorosa y hago lo que me da la gana".