Las actrices Jennifer Lawrence, Evaluna Montaner y Jessie Cave; las modelos Ashley Graham y Rosie Huntington-Whiteley; las influencers Kylie Jenner, Georgina Rodríguez y Verdeliss, así como las cantantes Mon Laferte y Greeicy, son algunas de las celebrities que han anunciado a lo largo de este año su próxima maternidad. Uno de los embarazos más sonados ha sido el de la protagonista de ‘Los juegos del hambre’ y su pareja, el director de arte Cooke Maroney; aunque los rumores ya surgieron durante el rodaje de su nuevo filme ‘No mires arriba’, que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio, no fue hasta el mes de octubre cuando la oscarizada actriz apareció embarazada por primera vez.

La intérprete estadounidense, de 31 años, nunca se ha pronunciado sobre su embarazo y aunque se desconoce cuándo nacerá el bebé, por su avanzado estado, se espera que dé a luz a principios de 2022.

Por su parte, la actriz venezolana Evaluna y el cantante colombiano Camilo Echeverry esperan su primer hijo para el próximo mes de abril. La noticia la dieron a conocer a través del vídeo de su canción ‘Índigo’.

"Índigo. Ya salió. ¡Vayan a ver el video! Grábense cuando lo vean por primera vez y suban sus reacciones a reels y tiktok con el #IndigoCamiloyEvaluna LOS AMAMOS", escribió la pareja en sus redes sociales.

En el videoclip aparecen ambos cantando una romántica canción para dar la sorpresa hacia el final, cuando ella sostiene el test de embarazo positivo y él no puede contener las lágrimas de emoción. A partir de ahí, se ven distintas secuencias en las que la pareja informa a su familia y amigos.

La intérprete británica Jessica Cave, conocida por encarnar a la alumna Lavender Brown en la saga cinematográfica de ‘Harry Potter’, ampliará también la familia con la llegada de su cuarto hijo con el comediante Alfie Brown. “No puedo ocultar más a este bebé”, apuntó en sus redes sociales.

Después de un año y medio de dar la bienvenida a su primer hijo, Isaac, la supermodelo Ashley Graham y el director de cine Justin Ervin sorprendieron a sus fans el pasado mes de julio al anunciar que se convertirán en padres de gemelos.

El ‘baby boom’ de 2021 se nota especialmente en el mundo de la moda. Y es que a los nombres de Gigi Hadid, que fue mamá en septiembre; el 'angel’ sueco Elsa Hosk, que estrenó maternidad en febrero y Emily Ratajkowski, que al igual que su amiga Karlie Kloss, dio a luz a su primer bebé el pasado marzo, se ha sumado el de la 'top' y diseñadora Rosie Huntington-Wihiteley, que compartió el pasado verano la buena nueva de que ella y su pareja, el actor Jason Statham, están esperando su segundo retoño.

La que fuera uno de los más mediáticos 'ángeles' de Victoria’s Secret y el intérprete, de 54 años, ya son padres de un niño llamado Jack, de 4 años. “¡¡Taa Daahh!! Vamos por la segunda ronda”, escribió junto a una serie de fotos en las que presume de embarazo.

La pequeña del clan Kardashian, Kylie Jenner, tras continuos rumores, confirmó en septiembre su segundo embarazo a través de un vídeo con su pareja, el rapero Travis Scott, donde se le ve hacerse una ecografía junto a su novio y la hija de ambos, Stormi. “Este es uno de los días más felices de mi vida", dice la ‘influencer’ en el clip.

Georgina Rodríguez y su pareja, Cristiano Ronaldo ya cuentan los días para poder tener en brazos a sus gemelos. La pareja dio a conocer la noticia con una foto de ambos en la cama sonriendo y mostrando dos ecografías. “Encantados de anunciar que estamos esperando gemelos. Nuestros corazones están llenos de amor, estamos ansiosos por conoceros”, escribió la pareja del crack portugués el pasado 28 de octubre.

Entre los anuncios de embarazo también destaca el de la influencer Verdeliss, que sorprendió a sus fans este verano contando que se convertirá de nuevo en madre. Su octavo embarazo. Una decisión meditada con la que admite que están muy felices en su familia.

La cantautora chilena Mon Laferte sorprendió a sus fans cuando anunció que estaba embarazada de 10 semanas y que su primer hijo nacerá en marzo de 2022. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no he cumplido los tres meses, pero no puedo esperar un día más para decirlo porque tengo que seguir dando entrevistas y hablando porque viene una gira y tengo que seguir haciendo promoción, tomándome fotos y me siento grande”, explicó en un vídeo en su cuenta de Instagram, el pasado agosto.

Un caso muy distinto es el de la cantante y actriz colombiana Greeicy, que todavía no ha confirmado que espera su primer hijo, aunque su padre metió la pata y aseguró a la prensa que su hija junto a Mike Bahía formarán una bonita familia. Hace unos días el futuro papá, Mike Bahía, durante un concierto aseguró emocionado: “Les prometo que voy a ser el mejor papá del mundo”.

Entre las famosas de nuestro país cabe destacar a María José Campanario. A sus 43 años, la mujer de Jesulín de Ubrique ha decidido contar todos los detalles sobre este inesperado embarazo. “Lo hemos intentado otras veces y no ha llegado y ahora ha llegado sin esperarlo. Es una bendición", escribió el pasado 11 de diciembre en su Instagram.Aunque se desconoce el sexo del bebé, y a pesar de que el diestro prefiere que sea un niño, el deseo que ambos tienen es que "venga bien".A través de una instantánea, la actriz Hiba Abouk anunció que va a dar un hermano a su hijo Amín. En la imagen que ha publicó la protagonista de la serie 'El príncipe' (Tele5), aparece junto a su pareja, el futbolista Achraf Hakimi.Por último, Marisa Jara está embarazada de su primer hijo. La modelo ha compartido su felicidad a través de dos fotos en las que presume de tripa y de la primera ecografía de su bebé: “Ahora puedo decir bien alto: ¡”Voy a ser mamá”!, escribe.