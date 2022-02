Rocío Carrasco quiso lanzar varios ataques y críticas en la entrega de anoche de 'Montealto: regreso a la casa' a ciertas personas que habían formado parte de su día a día y del de su madre hace unos años. Uno de ellos acabó siendo José Ortega Cano, pareja de Rocío Jurado, que centró gran parte de las miradas por las palabras que le dedicó la hija de la artista.

Tras dirigirse contra varios rostros mediáticos, la hija de la 'más grande' también quiso cargar contra el marido de Ana María Aldón. Carrasco reconoció si cree que hubiese sido mejor que no existiera en su camino: "Si me lo preguntas te diría que sí".

La protagonista de la entrega quiso explicar su planteamiento: "Con esto no quiero hacer de menos a nadie ni dar a entender que esos niños no tendrían que haber llegado". "Creo que si Ortega Cano no hubiera estado en su vida ella hubiese estado mejor", detalló.

Al conocer la respuesta, el programa quiso saber mejor lo que considera que opinaría de este tema Rocío Jurado. Rocío Carrasco no dudó en contestar: "En algo así no me atrevo a hablar por ella pero si tengo que responderte en mi opinión te digo que sí, que ella también le habría borrado de su vida de haber podido", sentenció dejando clara su opinión