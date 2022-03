No solamente los looks femeninos han sido comentados, también el de todos los hombres que se han dejado ver por la alfombra roja de los Premios Oscar en la madrugada de este domingo. No te pierdas nuestra selección... ¿con cuál de todos te quedas tú?

Javier Bardem Javier Bardem es nuestro actor favorito y ha ido en conjunto con Penélope Cruz, lo que le hace tener puntos extra... pero lo cierto es que no nos esperábamos para nada este total black con el que ha pisado la alfombra roja de los Oscar. Myle Dimarco ¿Quién dijo que el terciopelo ya no es tendencia? Nyle Dimarco nos ha dejado sin palabras con este traje aterciopelado perfecto para esta ocasión, siendo uno de los más elegantes. Bradley Cooper Uno de los más deseados internacionalmente, Bradley Cooper, que apostó por un estilismo tres piezas en color oscuro de corte recto que combinó a la perfección con zapatos charol y pajarita. Jamie Dornan Protagonista de la alfombra roja no solo por la belleza que desprende sino porque se ha reencontrado con Andrew Garfield, otro de los más guapos de los premios, y se han abrazado acaparando los objetivos de todas las cámaras allí presentes. Jaime Dornan ha lucido un traje de lo más clásico, pero elegante, al igual que Andrew, que optaba por un traje color granate con el que conquistaba a todos sus fans por redes sociales. Jake Gyllenhaal Jake Gyllenhaal quizás ha sido uno de los más naturales, sencillos, pero a la vez elegantes -claro, que la percha también importa- con este traje con colores sobrios que lo ha convertido en uno de los más sofisticados de la noche. Sebastian Yatra Sebastian Yatra ha sido uno de los primeros en pisar la alfombra y uno de los más analizados en redes sociales por su atrevida apuesta. El cantante de 'Dos oruguitas' ha apostado por un traje rosa de Moschino con pajarita negra que enseguida han comparado con la Pantera Rosa a modo de broma por las plataformas sociales. Nikolaj Coster-Waldau ¿Quién no adora un traje blanco con detalles negros? Nikolaj ha apostado por este espectacular diseño con solapa muesca en color negro, chaqueta y pantalón en blanco roto, camisa de color blanco y pajarita maxi en negro.