El pasado mes de febrero el streamer Ibai Llanos anunció quiénes protagonizarían los combates de La Velada del Año 2, la segunda edición del evento de boxeo organizado por el joven vasco. La gran sorpresa fue el anuncio del actor Jaime Lorente como uno de los participantes, que lucharía en el ring contra el creador de contenido Mr. Jagger. Sin embargo, ayer se reveló que el actor finalmente no podrá combatir en el evento deportivo que se celebrará el próximo 25 de junio en el Pabellón Olímpico de Badalona.

En un stream de Twitch, Ibai Llanos explicó ayer que Jaime Lorente tiene compromisos laborales que le impiden participar en La Velada. En concreto, hay una cláusula en el contrato actual de trabajo del actor murciano por la que no puede poner en riesgo su físico, por lo que no puede arriesgarse a subirse al ring.

"Él sabía que tenía que grabar una serie en verano y nos dijo que no había problema, luego parecía que la serie tampoco iba a ponerlos. Pero de repente ya no se pudo. Lo intentamos solucionar y queremos darle las gracias a Jaime porque puso todo de su parte para que pudiera ser. Pero no se pudo", contó ayer Ibai.

¿Quién sustituirá a Jaime Lorente en La Velada del Año 2?

El seleccionado para sustituir a Jaime Lorente ha dejado a todos con la boca abierta y ha causado un gran revuelo en redes. Será el mítico cantante del pop español, David Bustamante, quien ha mostrado en diversas ocasiones que el ejercicio físico ocupa tiempo en su día a día e incluso ya ha practicado boxeo anteriormente.

Así, se postula como un digno rival de Mr. Jagger, uno de los favoritos del público, quien está "encantado" con que Bustamante sea su nuevo contrincante. "Es el que más ilusión le hacía, está feliz con que sea su rival", apuntó Ibai Llanos.

Los demás combates de La Velada del Año 2 se mantienen: Momo vs. Viruzz, Carola vs. Spursito, Ari Gameplays vs. Paracetamor y Luzu vs. Lolito.

Bustamante será el nuevo rival de Jagger en la velada del año 2. pic.twitter.com/pu6Zp7fxDi — Ibai (@IbaiLlanos) 18 de mayo de 2022

Los artistas que actuarán en La Velada del Año 2

La música amenizará la Velada y ayer Ibai también anunció quienes actuarían en el Pabellón Olímpico de Badalona el próximo 25 de junio.

Bizarrap

Duki

Nicki Nicole

Rels B



Todos ellos actuarán en la Velada del año II. pic.twitter.com/7zeTUCnPer — Ibai (@IbaiLlanos) 18 de mayo de 2022

Bizarrap, Duki, Nicki Nicole y Rels B son los cuatro artistas que estarán en la Velada para convertirla en un festival de música urbana.