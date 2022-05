Dale la bienvenida al verano con el regalo Sensilis o Comodynes que encontrarás en tu revista Woman de junio. Una variedad de productos para completar tu rutina de belleza. Podrás hallar opciones para intensificar tu mirada, lucir unos jugosos labios, presumir de piel saludable, combatir el envejecimiento cutáneo y la flacidez, mejorar tu tono… Todos imprescindibles. Así que, ¿por qué elegir? Hazte con todo el lote, pon a punto tu neceser y sácate el máximo partido.

Además, el número de Woman te acerca a Tamara Falcó a través de un reportaje en el que amigos, familiares y compañeros de trabajo perfilan su retrato. A punto de estrenarse en Netflix, el documental ‘Tamara: la Marquesa’, descubrimos a una mujer auténtica, luminosa y positiva que ha convertido la naturalidad en su principal seña de identidad.

Las lectoras de la revista podrán conocer también, de primera mano, al actor Javier Cámara, en su regreso al teatro; a las heroínas de ‘Jurasic World: Dominion’, la oscarizada Laura Dern y la polifacética Bryce Dallas Howard, que debuta como directora. Y descubrir el periodismo actual de la mano de Gemma Robles, directora de “El Periódico de España”.

Es momento también de preparar el armario para la temporada estival y hacerle un hueco de honor a la prenda estrella: los vestidos. Por eso la revista Woman te ofrece más de una veintena de propuestas en las que hay opciones para todos los gustos. Desde los modelos más sexys a los más versátiles, pasando por opciones más etéreas. Y para completar el look, no descuides tu calzado. Woman te presenta los 10 imprescindibles que no pueden faltar en tu zapatero.

Además, en sus páginas encontrarás también los destinos y hoteles más evocadores del mundo, descubrirás el flamenco libre de Rocío Márquez y Bronquio, conocerás al chef del momento Rafa Zafra, podrás tomar nota de cuáles son las máquinas que modelan el cuerpo y de los mejores protectores solares. Descubre esto y mucho más en el nuevo número de Woman del mes de junio que ya puedes encontrar en tu punto de venta habitual.