No está siendo una buena semana para Kiko Jiménez. Tan solo unas horas después de protagonizar un altercado en 'Sálvame' con la 'vecina traidora' de Ortega Cano, que estalló contra él lanzándole un vaso con agua, el colaborador de Telecinco compartió en sus redes sociales las consecuencias de otro percance que sufrió en su casa.

"Ayer la maldición de la vecina traidora surtió efecto. Al llegar de trabajar a casa pasó lo siguiente...", escribió Kiko en una historia de Instagram en la que mostraba la impactante herida que tenía en su brazo derecho.

Fue Sofía Suescun, pareja de Kiko, la que explicó en su cuenta personal lo que había sucedido. Al parecer, uno de sus perros le dio un mordisco sin controlar su fuerza: "Pobre Kiko, ayer Marco se puso celoso y le hizo esto casi por error".

"Se le hizo una especie de hoyo por donde tendría que pasar la vena", añadió la influencer y ganadora de 'Supervivientes 2018' junto a otra fotografía de la herida. Además, también aprovechó para manifestar su amor hacia Kiko y hacia Marco: "Os amo a los dos, ¿vale?".

Sofía, que es una gran amante de los animales, aseguró en otra publicación que dentro de unos días van a empezar un entrenamiento con Marco "para que sea el perro más obediente, educado y protector del mundo". "No me quiero imaginar cómo sería un bocado intencionado", apuntó en el mismo mensaje. Afortunadamente, todo quedó en un susto y no hubo que lamentar mayores daños.