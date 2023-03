La segunda edición de los Premios Ídolo ha vuelto a estar marcada por las ausencias, sí otro año más. Recuerdas que el año pasado hubo bastante polémica porque Natalia Osona junto con otros influencers no recibieron la invitación para los primeros premios dedicados a los creadores de contenido... Pues este año también ha habido faltas pero parece que por decisión propia. Entre los influs que decidieron no ir se encuentran las María Pombo (28) y su hermana Marta, Rocío Osorno... ¿Qué ha pasado?

Está claro que lo más comentado de los Premios Ídolo ha sido las ausencias de muchas influs importantes, sobre todo, la de María Pombo. Y es que, la que el año pasado fuese la ganadora del Ídolo del año decidía no ir esta vez, supuestamente por otros compromisos profesionales, pero es que, por su parte su hermana Marta decía en sus 'stories' que el motivo de su ausencia era un desacuerdo con uno de los nominados el cual se había dedicado a insultarlas tiempo atrás.

"Hace unas semanas, tomé la decisión de no ir, por un tema personal con uno de los nominados a una categoría que a mi me parece que le queda muy grande. Un 'creador de contenido' que creció en seguidores gracias a insultarnos constantemente a mi y a mis hermanas, tachándonos de FASCISTAS, palabras textuales con las que nos describía, algo que me parece muy grave", contaba.

Pero es que hay más ya que otras influencers como Rocío Osorno, Teresa Bass y Raquel Reitx decidían en el último momento no ir. ¿Por qué? Rocío dijo simplemente que no podía pero su amiga Teresa Bass se mojó un poco más y es que al parecer no estaba de acuerdo con ciertas decisiones por parte de la organización.

En concreto, el photocall ya que igual que pasó en los Goya: por la alfombra roja 'oficial' solo pasaban aquellos que estaban nominados y algún amigo de Dulceida y luego había habilitado otro photocall de 'segunda' para aquellos que quisieran sacarse fotos ellos mismos o por otros fotógrafos del evento pero sin prensa.

Por su parte, Estela Grandre también hablaba en su TikToK sobre la realidad de la invitación a estos premios....

Obviamente la prensa invitada para cubrir al evento le preguntaba a Dulceida que opinaba sobre esta polémica y ella básicamente respondía que "ellos y ellas se lo pierden".