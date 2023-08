Con más de 9,3 millones de seguidores en TikTok, Víctor Pérez es uno de los influencers más reconocidos en el universo de las redes sociales. Pero más allá de esta faceta, el también modelo y actor se ha volcado durante el último año en un cuidado proyecto con el que da su gran salto en la industria musical. Vyperr, su nueva identidad, lanza este 4 de agosto 'Cayey', un pegadizo y enérgico tema de reggaeton con el que pretende romper las pistas de baile.

En una entrevista con YOTELE, Vyperr explica cómo afronta este nuevo paso en su carrera musical y valora la evolución que ha experimentado desde sus inicios. "La diferencia es abismal y en esta nueva etapa por fin siento que mi música me representa", explica el artista.

Además de participar en series como 'La reina del flow' y 'Tú no eres especial', también se ha dejado ver recientemente por HBO Max como participante de 'Time Zone', una revolucionaria competición con Cristinini a los mandos en la que rivalizó con otros famosos como Cristóbal Soria, Joana Pastrana, Alba Paúl, Alberto Rodríguez o Susana Yabar. "Fue una experiencia muy bonita", afirma sobre su paso por el formato.

Empiezas una nueva etapa como Vyperr. ¿Cómo surge este proyecto y qué puedes avanzar de él?

La música siempre ha sido mi pasión. Llevo trabajando en este nuevo proyecto musical desde hace un año y siento que sacarlo bajo el nombre artístico de Vyperr es la mejor forma de marcar un antes y un después.

'Cayey' es un tema muy pegadizo de reggaeton. ¿Tus próximas canciones van a seguir este camino o estás abierto a otros estilos musicales?

Siempre digo que soy una persona que escucha todo tipo de música. Me encantan todos los estilos y la verdad es que me inclino por el reggaeton, mis próximos temas tienen un estilo similar y algunos más movidos que otros, pero en resumidas cuentas no me cierro a hacer otro tipo de música si la ocasión se presenta.

Anteriormente ya habías lanzado otros temas. ¿Cómo valoras tu evolución respecto a tus inicios en la música?

Yo creo que la diferencia es abismal y en esta nueva etapa por fin siento que mi música me representa y he trabajado mucho para mejorar. Tengo un nuevo equipo que ha hecho que este proceso esté siendo increíble y estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo.

¿Tienes algún referente musical? ¿Con qué artista te gustaría colaborar en un futuro?

Myke Towers, me encanta todo lo que hace. Es un genio y colaborar con él sería un sueño.

¿De dónde viene tu pasión por la música? ¿Te ha resultado complicado abrirte un hueco en este mundo?

Desde pequeño la música ha sido parte de mi día a día y como en cualquier otro mundo, pues hacerte un hueco, siempre cuesta. Entonces creo que especialmente viniendo de las redes sociales, esto puede resultar una ventaja y desventaja a la misma vez porque el público no suele tomar en serio a los artistas que salen de TikTok o Instagram, pero creo que con trabajo duro y no dándote por vencido, al final siempre puedes abrirte un nuevo camino.

¿Alguna vez te has planteado presentarte a algún talent show o al Benidorm Fest para que te sirvan como plataforma?

Pues la verdad es que no, con todo el trabajo que hay detrás de este nuevo proyecto y de este nuevo lanzamiento, no he tenido ni tiempo de planteármelo.

Además de cantante también eres actor. ¿Te resulta complicado compaginar ambas facetas?

Me encanta combinar los dos mundos. Nunca me había planteado actuar, pero cuando me surgió la oportunidad lo disfruté muchísimo.

Cuentas con más de 9,3 millones de seguidores en TikTok y más de 2,1 en Instagram. ¿Qué es lo mejor y lo peor de las redes sociales?

Lo mejor es poder hablar con gente de todas partes del mundo y lo peor, las críticas.

¿Te molestan los haters o prefieres no prestarles demasiada atención?

Críticas siempre hay y yo intento que no me afecten. Hay comentarios muy duros y tengo amigos y compañeros que no lo llevan demasiado bien. La gente al final no tiene en cuenta que detrás de esta pantalla hay una persona con sentimientos y van a hacer daño. Pero bueno, al final a mí las críticas que de verdad me importan son las de mi familia y mis amigos, que son sin hate y sin maldad.

También te hemos visto recientemente en 'Time Zone'. ¿Cómo valoras tu paso por el programa?

Pues la verdad es que me lo pasé genial. Fue una experiencia muy bonita.

¿Cambiarías algo si volvieras a participar? ¿Serías más estratégico?

Sinceramente, iba muy a mi rollo. No cambiaría mi estrategia, igual debería haber ido con más calma.

¿Mantienes contacto con alguno de tus compañeros?

Sí, me llevo muy bien con todos. De hecho, tenemos un grupo de whatsapp y nos llevamos todos genial. Espero verlos pronto porque tenemos que hacer una buena quedada.

Aunque ahora estás centrado en la música, ¿te gustaría participar en algún otro programa de televisión como 'GH VIP' o 'Supervivientes'?

Pues no, la verdad es que no es lo mío. Ahora estoy a tope con la música, que es mi sueño y lo que más me gusta.