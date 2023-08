La presentadora Cristina Pedroche está viviendo su reciente maternidad a flor de piel y desde que dio a luz a su hija Laia, hace tres semanas, es habitual que comparta fotos y mensajes en su perfil de Instagram. Si bien casi siempre recibe el apoyo de sus fans, este fin de semana se ha llevado un buen revés con un alud de críticas por mostrar un foto y un vídeo sobre su increíble y supersónica recuperación postparto.

Y también por el texto que acompañaba a esas imágenes, que ha encendido a las redes: "3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️ / Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha / preparación antes y durante el embarazo. / Vida saludable, deporte, comida sana y meditación".

"Disculpa. ¿Qué mensaje quieres dar a todas las mamás?¿Demostrar que no todas las mamás tienen tu tiempo, ni la necesidad, ni tus recursos económicos, ni tu naturaleza física, para recuperarse como tú? Mujer, piensa un poco en las demás. Y revisa eso que dices de la suerte", respondía la psicóloga Maria José Valiente, por ejemplo.

"¿Tienes idea de qué significa no tener tiempo ni para cagar porque tienes que gestionar una casa entera, limpiar, comprar, cocinar, etc y a otro niño?. Deberías recapacitar y borrar estas memeces de mamá rica con niñera, limpiadora, cocinero, masajista, entrenador personal, que permite obsesionarse con que no parezca que has parido, que parezcas una jovencita sin hijos. Es insultante para millones de mujeres.", le espetaba otra mujer.

"Recibir" tanto odio "es agotador"

Tras este tipo de comentarios, Pedroche ha respondido en su cuenta de Twitter e Instagram con un comunicado en el que califica de "agotador" tener que dar explicaciones y "tener que recibir todo este odio siempre".

"No he dicho que sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío", asegura la presentadora.

Pedroche comenta que ha compartido en sus redes la evolución de su cuerpo durante y después del embarazo, y que también ha hablado de su lado más duro, como "las grietas en el pecho los primeros días de lactancia" y las sombras del postparto, ya que ha necesitado la ayuda de una psicóloga perinatal.

"Si he compartido los entrenamientos y la comida es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal y mi propia experiencia. Todos los pospartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para tampoco sentirme peor madre que nadie, pero estoy descansando muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado ni un segundo de mi hija desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura", prosigue.

"Salud mental"

Antes de acabar, añade: "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella".

Por último, ha tenido unas palabras para sus seguidores más fieles: "Gracias a los que lo entendéis y me apoyáis y a los que no, a los que me deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis, a los que me mandáis todo este odio... os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida. Feliz verano a todos".