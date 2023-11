Aunque aún queda mucho para la cita más relevante de la industria de la moda, la Gala Met, que se celebra cada año desde 1940 en el Museo Metropolitano de Nueva York, se acaba de dar a conocer el tema en torno al cual girará la nueva muestra del Costume Institute, que abrirá sus puertas al público del 10 de mayo al 2 de septiembre de 2024. Si el año pasado el homenajeado fue Karl Lagerfeld, esta vez se apostará por un concepto más global. 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' (Bellezas Durmientes: El despertar de la moda) será la exposición de primavera, que albergará 250 obras maestras de la costura nunca vistas hasta ahora, y que forman parte de la colección permanente del citado centro.

La parte de la 'bella durmiente' no se refiere a las princesas de Disney, sino al cuerpo central de la exhibición, esto es, 50 piezas del fondo del museo de singular importancia histórica y belleza estética. Se trata de autendos demasiado frágiles para volver a vestirse: "Son las 'bellas durmientes' del título", ha adelantado Andrew Bolton, comisario jefe del Costume Institute. El objetivo sería ilustrar nuestra comprensión de la naturaleza a través de la creación de vestidos y tejidos.

Experiencia inmersiva

En lugar de cumplir su función original, estas piezas -entre ellas, el corpiño inglés isabelino del siglo XVII y el vestido de satén de seda del modisto británico Charles Frederick Worth de 1877 que dio pie a la exposición- se convertirán en referentes museísticos. Estas dos en concreto se exhibirán en ataúdes de cristal, pero despertarán y se podrán disfrutar animadas gracias a la tecnología usada por los especialistas del museo, que quieren que sea una experiencia inmersiva.

No estará en esta selección, aunque bien podría, un diseño de singular importancia histórica y belleza estética, "demasiado frágil para voler a vestirse", como el famoso vestido que Marilyn lució cuando le cantó el 'Happy Birthday Mr. President' a John F. Kennedy, el 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden. Aquel diseño 'nude' cuajado de 2.500 cristales que en mayo hará dos primaveras reventó por las costuras donde la espalda pierde su casto nombre la inefable Kim Kardashian. Fue en la Gala Met de 2022.

Aunque la 'socialité' se sometió a una dieta exprés para perder 7 kilos para enfundarse en la pieza-joya creada por el diseñador de vestuario de Hollywood de origen francés Jean-Louis basado en un boceto de Bob Mackie su curvilíneo trasero acabó descosiendo la delicada tela, a la postre uno de los vestidos más caros de la historia, por el que el museo Ripley's Believe It or Not, de Orlando (Florida), pagó casi cinco millones de dólares en 2016. Es allí donde se exhibe, pero bien podría hacerlo en el Met.

Tras aquel histórico desastre, el Consejo Internacional de Museos subrayó que este tipo de "prendas históricas no deben ser vestidas por nadie para preservarlas para las generaciones futuras". La misma filosofía que viste y calza el tema de la próxima Gala Met.

La fecha habitual

El día de la gran fiestas, que este año patrocinan Loewe y TikTok, cita no es ninguna novedad. Desde la gala del 2005, y salvo en 2020 como consecuencia de las restricciones por la pandemia (se canceló y pospuso a septiembre en 2021), la Super Bowl de la moda se celebra el primer lunes de mayo (cae en día 6 en mayo de 2024).

'Dress code'

Se entiende que con un tema tan abstracto como el de la belleza durmiente los estilismos que se pidan para el desfile de la 'red carpet' sean diseños de flores y motivos vegetales y animales.

Anfitriones

No ha trascendido aún quiénes serán los anfitriones de la gala. El año pasado fueron amigos del director creativo de Chanel, Penélope Cruz, Michaela Coel, Dua Lipa, el tenista Roger Federer y la propia Anna Wintour, organizadora del evento.