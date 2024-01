El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este viernes que se casará con su pareja, Teresa Urquijo, en un mensaje en sus redes sociales en el que ha escrito: "Me ha dicho sí".

"Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho sí", subraya Almeida, un día después de que la revista 'Semana' apuntase que la pareja se casará el 6 de abril.

Almeida (1975) y Urquijo (1996), graduada en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas, que trabaja como analista de inversión para una inmobiliaria, hicieron pública su relación en junio de 2023 en la corrida de toros de la Prensa, en la plaza madrileña de las Ventas.