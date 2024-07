De Kim Kardashian a Rebel Wilson: la estela de Ozempic en Hollywood

Hollywood se olvida de la defensa de los cuerpos diversos y la revolución ‘curvy’ -iniciada, en parte, por el clan Kardashian- con la llegada de fármacos para la obesidad como Ozempic, Wegovy y Mounjaro, que hacen que perder peso parezca muy sencillo. En los últimos meses, las redes sociales se han convertido en una caza de brujas en busca de los famosos que están tomando estos medicamentos para adelgazar. Desde Christina Aguilera, hasta Adele y Lana del Rey han sido observadas muy de cerca por sus rápidas pérdidas de peso, aunque ellas no han reconocido usarlos. Pero también hay muchas celebridades que ya han admitido sin reparos haber tomado alguno de estos fármacos.

Oprah Winfrey

Aunque hace tiempo Oprah Winfrey había renegado de Ozempic al calificarlo como “la salida fácil”, la presentadora ahora está a favor de su uso. “A lo largo de mi vida jamás soñé que hablaríamos de medicinas que le darían esperanza a personas que, como yo, llevan años luchando contra el sobrepeso o la obesidad”, apuntó la presentadora, esperanzada de poder acabar con el “estigma, la vergüenza y los juicios”. “Que dejemos de avergonzar a otras personas por tener sobrepeso o por cómo eligen perder o no perder peso. Y, lo más importante, que dejemos de avergonzarnos a nosotros mismos”, defendió.

La presentadora también se opuso a los discursos sobre la fuerza de voluntad a la hora de perder peso. “Todos estos años, pensé que todas las personas que nunca tuvieron que hacer dieta simplemente estaban usando su fuerza de voluntad y, por alguna razón, eran más fuertes que yo”, expresó Winfrey.

Kelly y Sharon Osbourne

Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, perdió alrededor de 30 kilos en muy poco tiempo y defendió el uso de estos medicamentos para fines estéticos. “Por alguna razón, la sociedad está tratando de pintarlo como algo malo y no entiendo por qué”, aseguró la joven. “Hay un millón de formas de perder peso, ¿por qué no hacerlo a través de algo que no es tan aburrido como ejercitarse?”, agregó. “La gente lo odia porque quiere tomarlo. Las personas que más lo odian son las que lo toman en secreto o están enfadadas porque no pueden permitírselo”, añadió.

Por su parte, Sharon Osbourne alertó de los peligros de Ozempic, que a ella le habían provocado una pérdida de masa muscular: “Estoy demacrada y no puedo ganar peso”.

Rebel Wilson

La actriz Rebel Wilson confesó haber probado todo tipo de dietas para perder peso a lo largo de su vida y finalmente haber acudido a estos fármacos. “Alguien como yo podía llegar a tener un apetito insaciable, así que creo que estos medicamentos pueden ser buenos”, afirmó. Asimismo, aseguró que su entorno se opuso a que perdiera peso de esta manera: “Aparte de mi madre, nadie quería que perdiera peso. La gente pensó que perdería mi carrera, que ya no podría interpretar al personaje gordo y divertido, y querían que continuara con eso”.

Kim Kardashian

Ozempic se viralizó en las redes sociales después de que Kim Kardashian, la reina de la revolución ‘curvy’, apareciera en la Gala Met 2022 vistiendo el estrecho traje de Marilyn Monroe tras perder siete kilos en menos de tres semanas. La ‘influencer’ confesó un tiempo después que había tomado el fármaco para conseguir bajar de paso en tan poco tiempo. Asimismo, por esas mismas fechas, dejó de lado su defensa por la diversidad de cuerpos y llegó a quitarse los implantes que en su momento había puesto en zonas como sus glúteos para hacerlos más grandes y marcados.

Kelly Clarkson

La cantante Kelly Clarkson fue diagnosticada de una prediabetes y confirmó haber tomado medicamentos para controlar su peso, aunque en este caso no fue el famoso Ozempic. “Es algo que ayuda a descomponer el azúcar, porque mi cuerpo no lo hace bien”, explicó Clarkson. “Me di cuenta de que me había estado culpando todos estos años por tener sobrepeso y que tengo una predisposición que ninguna cantidad de fuerza de voluntad podrá controlar. La obesidad es una enfermedad. No se trata de fuerza de voluntad, se trata del cerebro”, expuso en una entrevista con ‘People’.

Whoopi Goldberg

“He perdido casi dos personas. Estoy aplicando esa maravillosa inyección que funciona para la gente que necesita ayuda, y me ha venido muy bien”, confesó la actriz Whoopie Goldberg en ‘The Kelly Clarkson Show’ tras su evidente pérdida de peso. La intérprete aseguró que había llegado a pesar más de 130 kilos.

Tori Spelling

La actriz Tori Spelling confesó en un episodio reciente de su podcast ‘misSPELLING’ que probó Ozempic y Mounjaro después del nacimiento de su quinto hijo, Beau, en 2017. "Probé Ozempic y no funcionó para mí", reveló. "Así que elegí Mounjaro, que funcionó y perdí peso", confesó. Spelling aseguró que ahora que "todo el mundo admite" tomar medicamentos para bajar de peso, no se siente "avergonzada" de compartir su experiencia. "Dejé de tomarlo a finales de enero, cuando alcancé mi peso ideal", expuso.

Christina Aguilera y Lana del Rey

Aunque Christina Aguilera no ha confirmado estar tomando medicamentos para la obesidad, la cantante perdió hasta 20 kilos en solo unos meses. Según su equipo, la artista cambió sus hábitos y tiene una rutina exigente de ejercicios que incluye entrenamiento entre dos y cinco días a la semana con yoga, boxeo, cardio, pesas y otras técnicas para desarrollar fuerza muscular. Algo parecido ocurrió con Lana del Rey tras su aparición en el festival Coachella visiblemente más delgada, aunque ella también negó el uso del fármaco.