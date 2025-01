La impactante declaración de Carmen Lomana en ‘Espejo Público’: “Quemaría a todos los pederastas y a los maltratadores”

En el programa ‘Espejo Público’ la sección ‘Más Espejo’ rompió con la dinámica habitual y se trasladó a los exteriores del plató, donde los presentadores y colaboradores se reunieron alrededor de una pequeña hoguera que se convirtió en el centro de atención. El juego propuesto este jueves 2 de enero por los presentadores consistía en que cada colaborador escribiera en una tarjeta el nombre de una persona famosa que, según ellos, debería ser "quemada" simbólicamente.

Aunque algunos aceptaron la propuesta sin problema, la situación resultó incómoda para otros, entre ellos Carmen Lomana. Al recibir su tarjeta y rotulador, Lomana se mostró reticente y se negó a escribir el nombre de alguna figura pública. "No he apuntado a nadie, porque no quiero quemar a nadie", explicó.

Sin embargo, ante la insistencia de los demás, la empresaria dejó claro que, si tuviera que elegir, su lista sería distinta. “Quemaría a todos los pederastas y a todos los maltratadores”, sentenció, sorprendiendo a los presentes con sus fuertes palabras. Miquel Valls intentó suavizar la situación, sugiriendo a Pilar Vidal, con quien Lomana ha tenido diferencias en el pasado. Pero Lomana, fiel a su estilo, no dudó en responder rápidamente: “No, la adoro”.

Mientras tanto, Caparrós se unió al juego, sorprendiendo a todos con su lista de figuras públicas a las que consideraba merecedoras de ser "quemadas". Entre los nombres que mencionó estaban Manu Tenorio, Sofía Cristo, Pilar Vidal y Bertín Osborne. Al ser cuestionado por Valls, explicó que su elección no se basaba en odio, sino en personas que, según su opinión, habían tenido un mal año.