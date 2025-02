Los momentazos de la Super Bowl 2025: de los abucheos a Taylor Swift a los dardos de Kendrick Lamar a Drake

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y Travis Kelce llegaban a esta Super Bowl LIX como los grandes favoritos. Pero en lugar de hacer historia convirtiéndose en el primer equipo de la NFL en ganar tres títulos consecutivos, han sido humillados por los Philadelphia Eagles con un triunfo arrollador (40-22). El guion de la final de la NFL cambió por completo, y en lugar de otro superbeso del 'tight end' con Taylor Swift, e incluso una soñada pedida de mano, la audiencia planetaria asistió a unos sorprendentes abucheos a la estrella pop.

Las cámaras también estuvieron pendientes de Donald Trump, el primer presidente en ejercicio que acude a una Super Bowl, la revancha del rapero Kendrick Lamar en el medio tiempo, la actuación sorpresa de una Serena Williams de lo más pandillera, y una lista de VIP enorme entre los cuales se colaron Messi y Paul McCartney.

Y no solo... A continuación, detallamos los 10 momentos más estelares de la final de la liga de fútbol profesional NFL:

Taylor Swift, abucheada

Los astros no acompañaron este domingo ni a los Kansas City ni a Taylor Swift. Durante un descanso, la reina del pop, presente en las gradas, apareció en las pantallas gigantes del Caesars Superdome de Nueva Orleans (Luisiana) y comenzaron a abuchearla. Entonces se la ve girar la cabeza hacia la cámara, esforzándose por sonreír con cara de perplejidad. Parecía sorprendida pero despreocupada. La cantante de 'So High School' se vuelve hacia su amigo, el rapero Ice Spice, y su amiga de toda la vida Ashley Avignone, y mira de reojo a la multitud que le grita. Por cierto, momentos después, Serena Williams recurrió a X para apoyarla y decirle a Swift que no se preocupe por los 'haters'. "Te amo @taylorswift 13 ¡¡¡No escuches esos abucheos!!!".

Aplausos para Trump y su 'troupe'

Donald Trump, el primer presidente en asistir a una Super Bowl, hizo un breve recorrido por el campo de juego antes de acomodarse en un palco para ver el partido. La primera dama, Melania, no le acompañó, pero sí parte del clan Trump, como su hija Ivanka y su hijo Eric. Antes del partido, Trump paseó por el campo, se fotografió con cuerpos de seguridad e incluso saludó a jugadores como Chris Jones. Cuando sonó el himno estadounidense, interpretado por Jon Batiste, con una versión especial, por cierto [*ver el siguiente punto], en el marcador del Caesars Superdome apareció la imagen del presidente, con la mano sobre la sien, en plan saludo militar, lo cual provocó una ovación de la mayoría de los 80.000 aficionados asistentes.

¿Himno retocado?

El artista de Luisiana Jon Batiste ha sido el encargado de cantar el himno nacional en los prolegómenos de la Super Bowl entre los Chiefs y los Eagles, uno de los momentos más icónicos del encuentro. Muchos usuarios de X se han dado cuenta de una pequeña modificación que Batiste ha introducido en el himno, señalando, además, que podría estar motivada por la presencia de Trump en el estadio. Batiste ha repetido tres veces una de las partes más célebres del himno: 'The land of the free' (La tierra de la libertad'). Algunos usuarios han recalcado que la intención del cantante era asegurarse de que el presidente recibía bien el mensaje. Y es que Batiste es un artista próximo al partido demócrata. De hecho, cantó en la Casa Blanca durante el mandato de Joe Biden en una cena de Estado con Emmanuel Macron.

Kendrick Lamar le azota a Drake con 'Not Like Us'

Durante la actuación del medio tiempo, Kendrick Lamar ofreció un miniconcierto con 11 temas de su trayectoria, pero el que todo el mundo estaba esperando oír era 'Not Like Us', la canción que le ha valido dos de los premios más importantes de los Grammy, el de canción y grabación del año, y que es toda una carta de odio contra el rapero y rival Drake. Antes, la presentó con toda la intención: "Quiero tocar su canción favorita, pero ya saben que les encanta demandar", seguramente en referencia a la demanda de Drake acusando a Lamar de difamarle por llamarle "pedófilo" en 'Not Like Us'.

Sin embargo, en su actuación en la Super Bowl, Lamar evitó usar esa palabra, pero sí que incluyó la frase "Drake, I hear you like ‘em young" (Drake, escuché que te gustan jóvenes). El público le acompañó coreando "A minooooor!'.

Y por si esto no fuera poco, Lamar invitó al escenario a la tenista Serena Williams, nacida como él en Compton, un suburbio de Los Ángeles, que salió brevemente con Drake en 2011.

El baile pandillero de Serena Williams

El 'show' de medio tiempo protagonizado por Kendirick Lamar y SZA tuvo un momento icónico cuando Serena Williams tuvo un cameo en el escenario durante la canción 'Not Like Us'. La tenista se puso a bailar 'Crip Walk', un baile polémico que hace referencia a los Crips, una violenta pandilla de Compton, de donde son tanto Williams como Lamar. En su día, este baile tenía una connotación de apoyo a esa pandilla y a sus seguidores, aunque hoy se relaciona con la cultura pop de California, sin más connotación violenta. De hecho, la tenista ha usado antes en sus celebraciones deportivas.